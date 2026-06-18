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KellyChu - 工展會購物節6．26開鑼 首設「潮玩運動區」可玩匹克球 | Executive日記

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KellyChu
3小時前
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生活 專欄
內容

　　各位美食與運動迷注意喇！由香港中華廠商聯合會主辦嘅「第6屆工展會購物節」，將於本月26日起，一連四日喺亞洲國際博覽館舉行。今屆以「購物玩樂Summer Chill」為主題，設有9大主題區、超過260個攤位，入場費只係10蚊，1米以下小童、65歲以上長者及殘疾人士免費入場！

　　今年最大驚喜，係首設「潮玩運動區」，大家可以親身體驗籃球、足球、MR閃避球，以及近期大熱嘅匹克球，場內仲有專業教練即場指導！大會更舉辦「Pickleball Fun：活力工展盃」，邀請名人藝人落場較量，到時肯定氣氛熾熱。

　　玩到攰，場內有超過30個熟食攤位等你醫肚，分為「為食Guide」同「Chill飲Chill食區」兩大陣營。全新嘅「東南亞美食區」集齊泰國、越南、印尼同馬來西亞等地道風味，讓你嘅味蕾即時去旅行。記得每日下晝2點後出擊，多個餐飲專區會推出半價或以下限定優惠，仲有近百項產品低至1折及「1蚊」震撼價！現場仲有總值40萬港元獎品嘅大抽獎、Busking比賽同藝人獻唱，保證你由朝玩到晚。展期每日上午10時30分至晚上7時，最後一日提早於5時30分閉幕。

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