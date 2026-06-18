KellyChu - 消防英雄何偉豪化作星星守護未婚妻 | Executive日記

喺去年11月大埔宏福苑大火中殉職的消防英雄何偉豪，佢嘅名字同精神，將以一個永恆方式留存於世－－國際天文聯會最近正式將一顆小行星命名為「34871 Howaiho（何偉豪）」，讓英雄嘅光輝喺太陽系中長久運行。



呢份禮物好獨特，背後藏着一份溫暖嘅心意--香港天文學家楊光宇將2001年發現嘅小行星，命名為「何偉豪」，送畀何偉豪嘅未婚妻Kiki。Kiki喺社交平台透露，5月30日凌晨收到楊光宇嘅訊息，一顆小行星會帶着「何偉豪」嘅名字喺宇宙運行。楊光宇仲引用《小王子》金句安慰佢：「世界上最珍貴的東西，很多時候都不是眼睛容易看見的」，希望Kiki唔好因為肉眼未睇到而失望。



對Kiki嚟講，呢顆星嘅意義遠遠超越肉眼所見。佢憶起何偉豪生前知道佢熱愛觀星，前年帶佢去美國棕櫚灘睇南十字星；舊年10月，兩人同愛寵「多豬」散步時，何偉豪抱住「多豬」，背後剛好有一道流星劃過。Kiki深情寫道：「這些回憶永遠都會留在我的心裏。以後我和多豬只要抬頭望向夜空，就可以看到你了。」她也希望：「化作星星的您永遠守護着我們」。



KellyChu



殉職消防英雄何偉豪與未婚妻Kiki之前的甜蜜互動。