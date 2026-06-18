何重恩 - 五年規劃公眾諮詢 | 重中之重

特區政府本月十五日起就《首個五年規劃（2026至2030）》展開公眾諮詢，涵蓋金融貿易、創科、北部都會區與房屋、大灣區對接、醫療安老教育及文體旅六大範疇。這是回歸後香港首次自編中期發展藍圖，宣稱將對接國家「十五五」規劃，訂立未來五年願景與關鍵績效指標，理論上比逐年《施政報告》更具戰略約束力——直接牽涉你我的住屋輪候、就業跑道及社區配套。



適逢中央港澳辦主任夏寶龍來港調研並關注此規劃編製，客觀上有「加溫」作用：中央表態重視，等於提醒特區政府這份文件不能調以輕心，必須拿出高指標而非漂亮口號。但冷靜看，這也是一把雙刃劍。過往香港不乏「中央關注—政府高調啟動—諮詢倉促走過場—正式文本有稀釋民意之嫌」的先例。五年規劃若缺乏剛性問責機制、沒有公開承諾吸納哪些公眾意見、不設定期立法會覆核進度，最終恐淪為另一份包裝精美的願景宣言。



正因如此，市民此刻參與更顯必要，也更須帶批判眼光。別只說「支持發展」，要追問：公屋壓七年供應七萬伙的季度分解表在哪？北都新田科技城產值目標幾多？創科再培訓幾多人受惠？諮詢文件目前仍偏宏觀，具體KPI付之闕如。市民有責任逼使政府把模糊願景兌換成可監察的承諾——否則所謂「問計於民」只是為既定路線塗脂抹粉。



諮詢期至八月十四日，可於專題網站或民政諮詢中心索取文件提交意見。夏寶龍來港調研，是契機也是試金石，讓市民認真問，特區政府認真的聽。



何重恩