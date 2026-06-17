李純恩 - 老不老 | 好好過日子

以前在俱樂部裏舉行網球雙打比賽，年齡分組有80+、100+、120+，現在已經有140+。也就是說兩個參賽者年齡相加要超過140歲。



這個組別的參賽年齡若照中國從前的說法，都是「古稀」之人了。在武俠小說裏，經常有某江湖幫主借着50歲生日，大擺宴席，然後拿出一個裝滿水的金臉盆，當眾「金盆洗手」，從此退出江湖。那時候，五十大壽很了不起了，但今天，4個70歲的古稀老翁還在網球場上雙打廝殺，這種場景，肯定超出了當年的寫書人和讀者的想像，那時候寫江湖幫主金盆洗手退出江湖，放在五十大壽很合情理，再老一點便不能令人信服。哪像今天。



在今天這就說不過去了。今天50歲的人金盆洗了手，渾身依然精力充沛，要是真的甚麼正事都不讓他做，那要麼以後的日子不知怎麼過，要麼又生出許多事來。



都說如今各國都進入了高齡社會，但「高齡」和「老」的概念似乎又不能相提並論，高齡是年紀數字，老不老則是身體和精神狀況。年齡上去了，身體狀況卻沒跟着往下走，或者比年齡走得慢，那這人就沒有年齡那麼老。與之相比，有些少年老成的年輕人－－比如在最近電視新聞中看到一些從中國高考考場裏走出來的考生－－反倒更像老人。



這是一個「高齡」跟「老」不可劃等號的年代，許多高齡人其實都不老，因為他們的身體和心境都不老。估計過不了多少年，網球雙打比賽，就會出現160+這個組別了。



李純恩