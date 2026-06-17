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小董 - 餘生是絕望 | 輕鬆養生

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小董
35分鐘前
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生活 專欄
內容

　　人世最無情的從來非疾病纏身，而是在風燭殘年之際，被一句冰冷的醫療預判，瞬間奪走所有生存的勇氣與期盼。且看八十歲燕婆婆的西醫求診經歷，聽來令人鼻酸，亦讓人深深感慨。醫者最珍貴的從來非技術，而是不忍傷人的溫柔與慈悲。

　　燕婆婆一生勤儉持家、辛勞半生，歷盡風雨撫育子女成人，從未貪圖安逸，只盼晚年得以平靜度日。無奈身體抱恙求醫檢查，竟被告知罹患子宮頸癌。更令人心碎的是，醫生直接以硬性數據為她的生命蓋下殘酷的休止符：接受化療，僅餘四、五個月光陰；拒絕治療，便只剩兩個月餘命。

　　短短幾句宣判，如一記重錘，擊碎了一位老者晚年僅存的安穩。對飽歷滄桑的她而言，病痛尚可忍受，但這種被人「算死餘生」的絕望，卻足以摧垮所有心智。她無助地看著自己的子女、孫輩，心中只剩無盡恐懼。她以為自己前路已定，治療是煎熬等死，不治亦是匆匆落幕，與其受盡折騰、拖累家人，不如自行解脫，免為後世負累。

　　在深度絕望吞噬之下，她一度捨棄求生意念，選擇輕生，打算默默終結自己坎坷一生。幸得家人及時察覺，慌亂之中致電求助，小董在電話中開解這位心碎的長者，告訴她，醫學統計只不過是冰冷的參考數字，從來非生命的定數。人體韌性無窮，世間滿是逆轉命運的奇蹟，沒有人有資格為生命劃下死線，更無人能夠斷言一個人的終局。

　　小董還是那句：醫可療疾，更該療心。醫療的終極意義，不僅是對抗病痛，更是守護希望。

學貫中西的大愛中醫師博士
小董

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