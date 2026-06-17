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KellyChu - 科大《幻實之境》數碼藝術展移師廣州 AI混合實境打造沉浸式星際想像 | Executive日記

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KellyChu
35分鐘前
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生活 專欄
內容

　　香港科技大學連同科大廣州校區，及元宇宙與計算創意研究中心，推出全球首個、結合混合實境（MR）與AI嘅數碼藝術跨城市展覽《幻實之境》，展出全球70多位數碼藝術家創作的逾50件作品，其中唔少以MR技術，帶領參觀者穿越科大港粵2個校區。校方昨早喺科大校園舉辦傳媒預展，Kelly親身率先體驗咗一下，驚奇之餘，發現虛實之間，真係往往只差一線！

　　展覽有一個作品名為《門》，其以元宇宙為創作概念，打造一個虛擬空間，讓觀眾在科大港粵兩個校園間穿梭；作品《地球迴響2.0》則以人類移居太空、AI機械人建造星際城市嘅想像為基礎，結合AI技術與藝術，打造沉浸式體驗，帶領觀眾用新視角感知未來世界，並呼應法國作家普魯斯特嘅名言：「真正的發現之旅不在於尋找新大陸，而是以新眼光去看事物」。

　　展覽今日正式移師科大廣州校區，展期至7月31日，其後返回香港向公眾展示。

KellyChu

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