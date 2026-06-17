KellyChu - 今年金多寶「16」「24」旺門 9位頭獎得主4個買複式 端午8000萬橫財明攪珠等你攞 | Executive日記

六合彩端午節金多寶就會喺星期四攪珠，如果10元一注獨中，估計頭獎基金高達8000萬元！諗掂點投注未？馬會就特別披露歷年端午金多寶最旺號碼，等大家端午節發橫財！



買得六合彩，人人都想中頭獎，但點投注，先可以提高勝率？馬會就透露一個極有參考價值嘅投注貼士：喺今年舉辦嘅4個金多寶，共誕生9位頭獎幸運兒，其中竟有4位，都係用「複式獎券」中頭獎，例如4月4日復活節金多寶，有幸運兒買「8個號碼複式運財獎券」，成功捧走1注頭獎；3月17日幸運二金多寶，1注頭獎由「6個號碼單式自選獎券」奪得；2月21日馬年新春金多寶，頭獎由多注平分，當中包括「7個號碼複式運財獎券」及「8個號碼複式運財獎券」得主；1月3日新年金多寶，誕生2注頭獎，其中0.5注，亦係由「10個號碼複式自選獎券」中獎。



另外，馬會亦統計咗最近5次端午金多寶嘅攪珠結果（包括特別號碼），發現部分號碼經常被攪出，其中16、24被攪出次數高達3次；6、13、26、30、42、44攪出次數達2次。



KellyChu