Cally - 全城睇波狂熱升溫！Cally教路：商場食玩兩大熱點 | 商界講呢啲

體育盛事浪接浪，全城再度迎接這股熱血澎湃的足球狂熱！Cally深知各位球迷最愛湊熱鬧。畢竟獨樂樂不如眾樂樂，一大班人望住大電視齊齊吶喊，氣氛肯定最正！各大商場近期紛紛出招，花盡心思大搞推廣。Cally精選兩大必去熱點，包保大家睇波兼吃喝玩樂，盡興而歸。



講到睇波消遣好去處，啟德體育園即日起至8月7日，傾力打造「啟動夏日足球狂熱」。今次盛事獲Now TV鼎力支持，於啟德零售館2中庭大電視，免費直播逾30場日間賽事。錯過直播？毋須掃興，皆因現場會播放精選賽事精華供大家重溫。大會更將賽事直播、美食應援、周邊商品、足球體驗及多重消費獎賞完美融合。無論三五知己，抑或一家大細齊齊感受氣氛，都能盡情投入這場狂歡派對！



睇波，又點少得香脆零食？緊張關頭，咬住薯片吶喊助威絕對是球迷的指定動作！基滙資本旗下商場「民坊」（People's Place）腦筋轉得快，聯乘人氣品牌Lay's樂事薯片，即日起至7月19日，於旗下26個核心社區商場推出「民坊×Lay's 脆味時刻 GOAL Cheers」。



推廣活動別具心思，不但將體育賽事的刺激感與街頭夜經濟飲食文化完美結合，最令Cally欣賞的，是其充分保留了屋邨街市的地道風味。街坊落街買餸兼食飯，隨手拎包Lay's薯片，無縫將球場的熱鬧氣氛帶入社區！

