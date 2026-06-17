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Cally - 35歲髮線後移失去自信？來自挪威嘅使用體驗 | 商界講呢啲

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Cally
35分鐘前
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生活 專欄
內容

　　來自挪威嘅安妮特Annette頭髮向來稀疏，過往會藉由膠水令頭髮顯得更濃密。直到有一日佢出現頭髮斷裂同大量脫髮問題，先後光顧美髮沙龍與保健食品店尋找解決方案。有店員向佢推崇Hair Volume生髮片，並建議佢至少服用三個月。用後她感覺皮膚變得更柔軟有光澤，髮際線亦明顯生出新髮，仲令佢安心放棄其他拯救秀髮嘅方式。

　　一項法國實驗室的臨床研究證實了Hair olume™生髮片嘅功效。研究表明，使用2個月後開始見效，4個月後進一步證實效果，頭髮明顯增厚。

　　Hair Volume生髮片喺瑞典生產，當中含有問荊草本富含天然硅元素，有助防止脫髮；而蘋果嘅原花青素B2、小米嘅粟素、兩種氨基酸、三種礦物質及生物素等9大營養，都有助秀髮再生。因此Hair Volume先後獲得香港頭條大獎及亞洲食療大獎外，仲拎過好多歐美國家嘅大獎，如2019年丹麥美容大獎、2022年英國M&H獎及2024年美國Delicious Living Awards有味生活獎等。

　　Hair Volume皇牌生髮片喺屈臣氏門店網店有售，即日起更推出買二送一優惠，平均每盒$172，可足夠使用一個月。

網站：https://newnordic.hk/

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電話：2155 0650
 

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