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KellyChu - 高球手許龍一摩洛哥站封王 成國際系列賽首名華人得主 | Executive日記

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KellyChu
1小時前
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生活 專欄
內容

　　香港高爾夫球手許龍一(Taichi Kho)喺亞洲高爾夫巡迴賽「國際系列賽摩洛哥站」決賽日，以1桿之差力壓兩屆「美國大師賽」冠軍華生(Bubba Watson)勇奪冠軍，獲得360,000美元獎金，並在亞巡賽獎金排名榜躍升至第2位，成為「國際系列賽」首個中國冠軍，成績驕人！

　　許龍一賽後坦言，呢一年對佢嚟講好漫長，經歷咗好多艱辛和挫折，但亦令佢真正成長，「我意識到，我所投入的努力遠比結果重要。」又指高爾夫球係一項有趣嘅運動，有付出也有收穫嘅時候，過去兩個星期佢有幸乘勢而起，滿載而歸。「我對高球、對我身邊的人、以及幫助我成就這個成績的所有人，心存感激。」許龍一這樣說。

　　中國香港高爾夫球協會會長林詩鍵指，許龍一首次喺「國際系列賽」奪得冠軍，不僅係佢個人嘅輝煌成就，更係整個港隊及中國香港嘅驕傲，標誌着香港高球手持續脫變成長，在一流國際賽事立足爭鋒。呢項突破亦為9月舉行嘅名古屋亞運會部署打開一個好勢頭。

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