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林靜 - 獅子山下 | 紅棉樹下

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林靜
5小時前
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生活 專欄
內容

　　路過香港中央圖書館，地下展廳門前一抹墨色誘我駐足，來自「你好，香港－－萬鼎山水畫作品展」，以為只是尋常畫展，踏入其中，被一幅幅巨幅山水攝住了心神。不是尋常細作，而是壁立千仞的氣魄，是潑墨如潑天的膽識，頓覺中國大地山河之壯美，盡在筆墨之間。

　　萬鼎何許人也？1955年生於陝西西安，17歲師承長安畫派巨匠何海霞，為張大千再傳弟子。他既得青綠潑彩之正脈，又開「大青綠潑彩」之新境，以藍靛色為主調，融西洋色彩之法，創壁畫式潑墨，提出「山人合一」的理念。這次展出的，是他遊歷香港、深圳後的心血。將北派山水的厚重，傾注於南國的山海之間。

　　最受注目的，莫過於3幅獅子山巨畫。其中《獅子山之晨》，尺寸145乘260厘米，乃畫家70歲時所作。款識題曰：「碧海無邊天作岸，山不在高人為峰」，筆力雄渾，墨色如鑄。你看那獅子山，不是纖巧的寫生，而是潑墨如傾盆，積墨如築城，濃淡乾濕之間，山骨崢嶸，雲氣奔湧。彩色點染處，似晨曦初照，金碧輝煌，卻又不失水墨的氤氳。巨幅之下，人如蜉蝣，而山如神。那種雄渾的力度，令觀者幾乎要屏住呼吸。

　　萬鼎善畫鴻篇巨製，人民大會堂的《看山還看祖國山》被喻為國家殿堂級的珍藏。他筆下的獅子山，卻多了一份親切與敬意，那是對香港獨特地理風貌的禮讚，是「山不在高人為峰」的香港精神。山河之美，不在遠方，就在我們抬頭所見之處。這或許就是藝術的力量－－讓你更愛腳下的土地。

林靜

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2026-06-15 02:00 HKT
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