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KellyChu - 向逾2000長者送關懷 首批250多人歡聚　 中電賀125周年 偕老友記同歎茶 | Executive日記

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KellyChu
5小時前
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生活 專欄
內容

中電今年慶祝125周年，推出多項社區活動與民同樂，其中上周六舉辦嘅「區區有茶飲」活動啟動禮，就邀請咗超過250位長者參與茶敘，以富有香港特色嘅「飲茶」弘揚「尊老、敬老、愛老」中華文化，與社區一同慶祝大日子。中電表示，6月至11月期間，佢哋會喺供電範圍內14區舉辦超過20場茶敘，由中電義工走入社區，向超過2000名65歲或以上嘅獨居及雙老長者送上關懷與陪伴。

　　「區區有茶飲」活動啟動禮由民青局局長麥美娟、中華電力總裁羅嘉進、中華電力企業發展總裁莊偉茵，聯同多個地區團體及社福機構代表主持。麥美娟致辭時提到：「中華電力積極推動香港綠色轉型及可持續發展，並履行企業社會責任，透過今次區區有茶飲活動關懷長者，為社區注入溫暖。」她指，中電「走入社區、親身接觸」嘅理念與民青局方向一致，讓有需要長者感受到社區關懷和人情味，共建更關愛共融嘅社會。

　　羅嘉進表示，「飲茶」唔單止係香港人嘅生活文化，更承載着濃厚人情味，體現人與人之間嘅連繫。面對人口老齡化趨勢，國家「十五五」規劃提出「老有所養、老有所為、老有所樂」，並推動銀齡行動，讓長者更積極參與社會、發揮所長。「區區有茶飲活動正好體現『老有所樂』，中電義工將以關懷促進跨代交流，營造更共融、有溫度的社區。」

　　當日活動有超過60位中電義工陪同250多名長者，並與他們分享節能及低碳生活資訊，鼓勵實踐綠色生活；其中有長者於1月25日生日，與中電成立日期相同。吳女士表示：「平日比較少去酒樓飲茶，今次有機會參與這個慶祝活動，還和中電同一天生日，實在是難得的巧合，又有中電義工陪我們一起聊天，感覺很開心。我丈夫曾參加中電的社區活動，學習使用智能電話，還認識了不少朋友，希望今次又可以認識更多朋友。」

KellyChu
 

中電義工陪伴長者一起飲茶。
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