林國誠 - 地理辨正 | 五里山

真正要學習上乘的風水確實一點都不容易，而且和現今節奏完全不符合。從前學風水，師傅會帶徒弟上山先學巒頭工夫，起碼行幾年到對巒頭有一定的根基和觀察師徒的德行才開始教理氣術數的部分。因為巒頭絕對是掌握風水的吉凶，我演繹為風水的基因。不懂巒頭，我可以肯定不無陰陽二宅不會做到好風水。就是從小便要隨師上山，不論寒暑，天氣好壞，都要上山，因為不同的天氣會見到有不同的角度如流水方向速度等。山火燒後又要盡快出去睇，當雜草燒後，就最容易睇，龍脈入穴的情況便可斷定真假。單是這些工夫都用年來計算。我有位巒頭老師更厲害，他從植物已知道附近有沒有龍真穴的。大部分的龍穴附近必然有三種或其中一種的植物出現。這就是上山的經驗。更享受的是在穴的前感受當時點穴定針師傅的心思，為何要定在此位，和取碑的線度方向。這才是真正堪輿學的核心價值。上到一個陽單位，並不是先拿羅盤出來，而是先看清楚局外和局內的巒頭環境對宅內的呼應。所以我說基因。如果沒好的基因不管你是用甚麼線度作用都會大打折扣。現代人學風水根本不明白為何學巒頭，因為教他們的老師也不懂，在冷氣班房課堂上講學理，理論疑幻疑真，似是而非。因理氣部分更是五花百門，可以吹噓到天花龍鳳。從古至今亦如是，地仙蔣大鴻歸納了楊益先仙的幾本著作納入為地理辨正內，他和徒弟作註解。清朝開始便有不同的堪輿師再作註釋，更按照地理辨正，立不同的學理，更有很多註本，最出名張心言地理辨正疏、地理辨正抉要、地理辨正翼、地理辦正正補等，學理是完全不同。



林國誠