Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林國誠 - 地理辨正 | 五里山

五里山
五里山
林國誠
5小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　真正要學習上乘的風水確實一點都不容易，而且和現今節奏完全不符合。從前學風水，師傅會帶徒弟上山先學巒頭工夫，起碼行幾年到對巒頭有一定的根基和觀察師徒的德行才開始教理氣術數的部分。因為巒頭絕對是掌握風水的吉凶，我演繹為風水的基因。不懂巒頭，我可以肯定不無陰陽二宅不會做到好風水。就是從小便要隨師上山，不論寒暑，天氣好壞，都要上山，因為不同的天氣會見到有不同的角度如流水方向速度等。山火燒後又要盡快出去睇，當雜草燒後，就最容易睇，龍脈入穴的情況便可斷定真假。單是這些工夫都用年來計算。我有位巒頭老師更厲害，他從植物已知道附近有沒有龍真穴的。大部分的龍穴附近必然有三種或其中一種的植物出現。這就是上山的經驗。更享受的是在穴的前感受當時點穴定針師傅的心思，為何要定在此位，和取碑的線度方向。這才是真正堪輿學的核心價值。上到一個陽單位，並不是先拿羅盤出來，而是先看清楚局外和局內的巒頭環境對宅內的呼應。所以我說基因。如果沒好的基因不管你是用甚麼線度作用都會大打折扣。現代人學風水根本不明白為何學巒頭，因為教他們的老師也不懂，在冷氣班房課堂上講學理，理論疑幻疑真，似是而非。因理氣部分更是五花百門，可以吹噓到天花龍鳳。從古至今亦如是，地仙蔣大鴻歸納了楊益先仙的幾本著作納入為地理辨正內，他和徒弟作註解。清朝開始便有不同的堪輿師再作註釋，更按照地理辨正，立不同的學理，更有很多註本，最出名張心言地理辨正疏、地理辨正抉要、地理辨正翼、地理辦正正補等，學理是完全不同。

林國誠

最Hit
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
15小時前
吳文忻追思彌撒丨彭秀慧代閨密澄清最後冇離婚 指陳劍陵以「丈夫」身份處理後事：同兩女關係好好
吳文忻追思彌撒丨彭秀慧代閨密澄清最後冇離婚 指陳劍陵以「丈夫」身份處理後事：同兩女關係好好
影視圈
11小時前
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
14小時前
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
八鄉帛事爭路｜村長憤慨怒斥崔老闆講大話：唔係人嚟，一啲感情都無
八鄉帛事爭路｜村長憤慨怒斥崔老闆講大話：唔係人嚟，一啲感情都無
突發
11小時前
廖志強今被頒令破產。蘇正謙攝
欠債逾290萬 大班麵包西餅主席廖志強被頒令破產
社會
20小時前
$300 CASIO舊款手錶爆紅！發燒友大讚「勞力士平替」 錶行：每日都五六個DM問
$300 CASIO舊款手錶爆紅！發燒友大讚「勞力士平替」 錶行：每日都五六個DM問
生活百科
12小時前
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
影視圈
14小時前
世界盃2026｜41歲C朗體脂維持7% 每日魔鬼餐單公開 前私人大廚揭超自律關鍵
世界盃2026｜41歲C朗體脂維持7% 每日魔鬼餐單公開 前私人大廚揭超自律關鍵
減肥運動
18小時前
旺角百佳超市分店結業！清貨優惠貨架清空 網民感嘆：都無咩野賣了
旺角百佳超市分店結業！清貨優惠貨架清空 網民感嘆：都無咩野賣了
飲食
17小時前
更多文章
林國誠 - 傳書不傳訣 | 五里山
　　習堪輿近40年，研究各門派的要義。其中一個重要的關鍵就是師承。基本的密頭理氣書籍多不勝數，只要努力和有好的中文根底理應可以了解基本理論，但進一步的運用沒有師承的點化，難於應用出來。自古的堪輿家都是傳書不傳訣。其中中國堪輿最重要的人物唐朝的楊益，人稱救貧先生，在古時堪輿學只容許皇室成員使用，完全不容許在民間得到。更離譜是怕有人學曉，便創作了滅蠻經，這套假風水理論擾亂民間。書記載在唐朝有120多個
2026-06-02 02:00 HKT
五里山