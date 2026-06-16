周大福人壽 - 三頭馬車 構建穿越週期的投資實力 | 保險新領域

客戶經常問我：分紅實現率連續十年達100%或以上¹，周大福人壽是怎樣做到的？答案在於我們的「三頭馬車」投資策略，以「風險管理優先，長期為先」為核心。



第一頭馬車，是我們強大的自營投資團隊。來自不同背景的成員，深諳世界主要投資市場，能夠快速地應對瞬息萬變的投資環境。市場波動時，自營能力讓我們可以即時作出判斷，不必被動等待。



第二頭馬車，是與全球頂尖金融機構合作。我們不固步自封，而是積極把握全球投資機遇，分散地域與資產類別風險。



第三頭馬車，是與各個投資領域最優秀的投資管理人合作。無論是固定收益、股票、私募股權或另類投資，我們都爭取卓越回報。



這三頭馬車並行，讓我們在波動中依然保持穩定。更重要的是，我們將投資及資產負債管理團隊結合成同一個部門，能夠敏捷地應對市場變化與負債端需求，最大程度優化資產負債匹配。正是這套結構化的投資實力，支撐起我們對客戶的長期承諾。目前我們的償付能力充足率達282%²，領先行業³，並遠高於最低監管要求。



誠如經濟學者付鵬所言：「把籃子放在更穩的桌子上。」周大福人壽的「三頭馬車」，正是這張桌子的支柱，穩固、紮實、經得起風浪。在波動市下，我們將繼續以實力兌現每一份承諾。

1) 是指該產品系列在 2015 年至 2024 年度期間生效的保單於每個保單生效年份之週年紅利／復歸紅利／終期紅利／終期分紅的分紅實現率均可達到 100%或以上。請瀏覽周大福人壽網站了解有關或其他產品的最新分紅實現率資料。



2) 資料來源: 周大福創建有限公司 2025-2026 年中期報告。於 2025 年 12 月 31 日，周大福人壽在香港保險業風險為本資本基準下的償付能力充足率為 282%。



3) 與於 2025 年 9 月公布 2024 年度總保費收入最高的 15 間保險公司就償付能力充足率所作的分析及比對。該等資料為截至2024 年 12 月 31 日，相關保險公司按保險業監管局公眾披露法規要求所公佈的數據。

註：周大福人壽保險有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)為周大福創建有限公司(香港股份代號：659)的全資附屬公司，也是周大福企業成員。