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李純恩 - 最佳旅遊日子 | 好好過日子

好好過日子
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李純恩
56分鐘前
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生活 專欄
內容

　　今年在桂林遇到中國學生高考日，去年這個時候在長沙，也遇到這一天。

　　在大陸旅行而遇到高考日，旅遊區內那就真是可得清靜。那幾天，平日再如何人山人海的地方，都會風涼水冷，清靜起來。前兩天有人問我最好去那裏旅行，我說最好去人少的地方旅行。中國學生高考之日，各地都是旅行的好地方。

　　大陸的高考日是非常不得了的了不得大日子，為了不影響學生考試，全民皆靜，就連無所畏懼所向披靡的大媽廣場舞也忌憚收斂，不敢造次。街上和旅遊區的人也少了，人山人海的景點頓時清靜，遊人大減。這是非常值得珍惜的罕見事情，因此就要把握機會，在那幾天去旅遊，可享意外的清靜閒適，這種清靜比糊塗還難得，一定要好好把握。

　　這日經過一個高考的考場，場外人群堆集，都是在外等考生的家長，人雖多，但大氣不出，很安靜，此時若能讓這些男女同時出聲喝叱的，便是馬路上某一輛不生性按響喇叭的汽車，好像汽車喇叭響一下，會把考場裏考生的魂勾一下。

　　這一天也是家長們的大日子，他們讓你覺得一考定終身的不但是他們的兒女，他們的終身也在考場裏。網上有報道對比南方和北方的家長的區別，南方家長對兒女高考雖然也會緊張，但表現比較淡定。但北方家長就不得了，為人老母者，要身穿紅旗袍（旗開得勝）手拿向日葵（好像是寓意天天向上），有的夫妻不但老婆穿，老公也陪着穿上大紅旗袍手持向日葵，一齊候在考場外，場面十分滑稽，不知是哪路神仙指的路，把人弄成那樣。有這樣的父母，他們的兒女必定壓力山大了又大。

　　如此這般，遊玩心思突然消失，旅遊區裏人流大減，趁這個機會去做遊客，舒服極了。

李純恩

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