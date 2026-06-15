Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞責 - 黃大仙 與香港的緣分 | 李丞責博士玄學信箱

李丞責博士玄學信箱
李丞責博士玄學信箱
李丞責
56分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

問：李師傅你好！我媽媽拜黃大仙多年，小時候覺得她迷信，長大了後卻認為世事無奇不有，所有傳承都應該尊重。不過我還是很好奇，為甚麼大家都說黃大仙很靈？香港人又為何特別喜歡拜黃大仙？上頭炷香是否真的特別有用？

　　黃大仙與香港的緣分，要由一千六百多年前一個浙江牧童說起。黃大仙原名黃初平，相傳東晉年間生於浙江金華，家境清貧，自小牧羊為生。他的起點並非達官貴人，而是一個尋常牧童，這份平民出身，或許正是日後與香港百姓特別投緣的伏筆。他十五歲那年牧羊時遇上仙翁，仙翁見他帶有仙骨，便引渡他到赤松山修道，這一修便是四十個春秋。其兄黃初起歷盡艱辛入山尋弟，重逢時驚覺弟弟已非凡人，問及當年羊群下落，黃初平回身向滿山白石喝令一聲「羊起」，頑石霎時化作萬千綿羊，這便是著名的「叱石成羊」典故。兄弟二人其後一同修煉，雙雙登仙，因其修道於赤松山，故世人尊稱「赤松黃大仙」或「赤松子」。

　　黃大仙香火在浙江及嶺南一帶素來鼎盛，至於傳入香港，則要追溯至1915年。當時道長梁仁菴父子原在廣東西樵山普慶壇修道，奉黃大仙扶乩指示南下，攜黃大仙寶像來港，先在灣仔設壇供奉。1921年，黃大仙再度降乩，指引道長父子往九龍覓地建祠，最終選址獅子山麓的竹園村，相傳乩文有云，此地乃獅子山下福地，可建萬年基業，嗇色園黃大仙祠自此落成。其時香港時局動盪，大批移民南來，黃大仙「普濟勸善」的信仰，便隨着這群渴望安身立命的百姓，在香港落地生根。一座廟宇能與一個城市結緣百年，靠的從來不只是神奇傳說，而是它能否真正安頓人心。下期會繼續介紹黃大仙在戰火及疫症中守護百姓的故事。

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

最Hit
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
生活百科
7小時前
03:01
八鄉爭路遇襲案│「崔老闆」獨家回應《星島》 霸氣稱講原則不在乎批評：60幾歲人仲要睇人面色？
突發
8小時前
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
影視圈
7小時前
海洋公園女童唔夠高被拒玩海盜船 怪獸家長怒插職員 目擊者：職員話差0.1厘米都唔可以玩
突發
7小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
2026-06-13 22:36 HKT
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
飲食
17小時前
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-13 13:00 HKT
驚悉阿爸炒股曾輸千萬身家  港女「富二代」夢碎崩潰 網民齊爆長輩超狂敗家史｜Juicy叮
驚悉阿爸炒股曾輸千萬身家  港女「富二代」夢碎崩潰 網民齊爆長輩超狂敗家史｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
95歲點心老師傅符星出山！拒妥協「預製菜」重現失傳絕學 教3招分點心好壞：唔使入口一睇就知
95歲點心老師傅符星出山！拒妥協「預製菜」重現失傳絕學 教3招分點心好壞：唔使入口一睇就知
飲食
13小時前
更多文章
李丞責 - 家中擺佛像 能改善運勢？ | 李丞責博士玄學信箱
問：李博士您好，最近我因僱主結業而失業，和丈夫之間也發生很多不愉快的事情，覺得自己運氣到了谷底。想請問如果我在家中擺放佛像，能否改善運勢？ 　　在家供奉佛像，首先要明白，擺放佛像與真正信佛、學佛，是有分別的。就如我常提醒大家，每年攝太歲，不應只把它當成一個儀式，更應了解太歲的來歷與提醒；供佛亦然，若只把佛像視為改善運勢的工具，便容易流於形式。 　　佛學常說人生無常。好的事不會永遠好，壞
2026-06-08 02:00 HKT
李丞責博士玄學信箱