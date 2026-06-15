李丞責 - 黃大仙 與香港的緣分 | 李丞責博士玄學信箱
問：李師傅你好！我媽媽拜黃大仙多年，小時候覺得她迷信，長大了後卻認為世事無奇不有，所有傳承都應該尊重。不過我還是很好奇，為甚麼大家都說黃大仙很靈？香港人又為何特別喜歡拜黃大仙？上頭炷香是否真的特別有用？
黃大仙與香港的緣分，要由一千六百多年前一個浙江牧童說起。黃大仙原名黃初平，相傳東晉年間生於浙江金華，家境清貧，自小牧羊為生。他的起點並非達官貴人，而是一個尋常牧童，這份平民出身，或許正是日後與香港百姓特別投緣的伏筆。他十五歲那年牧羊時遇上仙翁，仙翁見他帶有仙骨，便引渡他到赤松山修道，這一修便是四十個春秋。其兄黃初起歷盡艱辛入山尋弟，重逢時驚覺弟弟已非凡人，問及當年羊群下落，黃初平回身向滿山白石喝令一聲「羊起」，頑石霎時化作萬千綿羊，這便是著名的「叱石成羊」典故。兄弟二人其後一同修煉，雙雙登仙，因其修道於赤松山，故世人尊稱「赤松黃大仙」或「赤松子」。
黃大仙香火在浙江及嶺南一帶素來鼎盛，至於傳入香港，則要追溯至1915年。當時道長梁仁菴父子原在廣東西樵山普慶壇修道，奉黃大仙扶乩指示南下，攜黃大仙寶像來港，先在灣仔設壇供奉。1921年，黃大仙再度降乩，指引道長父子往九龍覓地建祠，最終選址獅子山麓的竹園村，相傳乩文有云，此地乃獅子山下福地，可建萬年基業，嗇色園黃大仙祠自此落成。其時香港時局動盪，大批移民南來，黃大仙「普濟勸善」的信仰，便隨着這群渴望安身立命的百姓，在香港落地生根。一座廟宇能與一個城市結緣百年，靠的從來不只是神奇傳說，而是它能否真正安頓人心。下期會繼續介紹黃大仙在戰火及疫症中守護百姓的故事。
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