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林靜 - 飛碟與荷蘭撻 | 紅棉樹下

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林靜
55分鐘前
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生活 專欄
內容

　　看完電影《再見UFO》，美國五角大樓解密了封存多年的UFO檔案，網上頓時沸沸揚揚。甚麼「尼比魯十字星」、甚麼「星際母艦」，說得繪聲繪影。我卻心不在焉，腦海裏惦念的，竟是「ABC餅屋」那隻袖珍「飛碟」－－懷舊荷蘭撻。

　　說來也怪，人家的「不明來歷物體」在天上，我的卻安安靜靜躺在餅櫃裏。多年前第一次見到荷蘭撻，未吃已被它的外形迷住：渾圓的撻身，面層鋪滿晶瑩的糖霜，中央凸起如駕駛艙，活脫脫就是飛碟的縮影。中環結志街的老店早已消失在市區重建的巨輪下，幸得第三代傳人Yvonne接手，遷至灣仔皇后大道東，那份老派人情味才沒中斷。

　　專程搭的士過去，小小店子擠滿客人，絡繹不絕。玻璃櫃前排着隊，拿破崙和威化橙餅每人限買兩件，可見十分搶手。而綠茶紅豆卷蛋是名物，朱古力、紫心番薯、咖啡、檸檬，還有原味芝士蛋糕，列陣排開，各自向我招手。每款都有它的好味道，令我患上選擇困難症。

　　好不容易點了幾件，轉身見那「真係菠蘿包」－－名副其實塞滿菠蘿吉士餡－－又停下腳步。鎮店的山東核桃酥、鳥結糖、西梅糖，無一不在呼喚兒時記憶。那些味道，像老唱片般，一旦轉動便停不下來。

　　原來香港有些好東西，比五角大樓的檔案更神秘。譬如為何一份懷舊糕點，能讓人惦記一生。飛碟來去匆匆，荷蘭撻卻還在小店內，甜得踏實。

林靜

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