KellyChu - 韓籍專才為解愛妻思鄉病落戶 來港苦讀3年 考獲藥劑師牌 | Executive日記

韓劇Oppa見得多，呢位韓國暖男就為愛妻移居香港，仲成為首位來港考牌執業嘅韓籍藥劑師，家庭事業兩不誤！來自韓國嘅藥劑師李興洙，為解老婆Joanne嘅思鄉病帶住兩個仔毅然移居香港，落地生根。佢自學廣東話之餘，更苦讀三年，成功考獲香港藥劑師執照，成為首位來港考牌執業嘅韓籍藥劑師，Kelly好佩服！



兩人喺韓國相識，李興洙自此同香港結緣。佢哋婚後定居韓國，來港後再添第三子，一家五口在香港落地生根。十年過去，宜家喺社區藥房工作嘅佢，已經成為街坊眼中嘅「自己人」，鍾意食牛腩麵、睇周星馳，仲成日俾街坊嗌「Oppa」。呢位韓國爸爸坦言，香港畀咗佢最想要嘅嘢畀佢：一份喜歡嘅工作，和一個幸福嘅家。



近年政府積極招攬全球人才落戶香港，李興洙有兩個衷心建議：第一，要學廣東話；第二，唔好怕同本地人溝通，「香港是一個很開放的城市，人很友善，只要你願意開口，他們一定歡迎你。」展望下一個十年，李興洙希望開一間融合韓國特色嘅藥房，繼續在港發光發熱。父親節將至，佢亦計劃與岳父同慶，兩位爸爸帶同家人共享大餐。



KellyChu