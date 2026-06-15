KellyChu - 「市民對特區政府滿意度調查」 答《星島》中文或《英文虎報》英文問題均有機會贏禮品 | Executive日記
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現屆政府上任至今近4年，為了解市民對其施政表現的滿意程度，星島新聞集團由6月15日至6月24日展開「市民對特區政府滿意度問卷調查2026」，歡迎大家踴躍參加！今次除了在網上可答中文問卷，亦首次喺《英文虎報》網上設英文問卷，畀大家選擇答英文版本㗎。
為答謝讀者支持，編輯部會在「你最希望政府推出甚麼措施，進一步刺激本港經濟？」的題目，揀選具建設性答案，送出豐富禮品︰
大 獎︰Dyson Purifier Cool De-Nox 二合一甲醛空氣清新機，價值$4690，名額2個。
二 獎︰香港麗晶酒店雙人自助晚餐餐飲券，價值$2000，名額5個。
三 獎︰BRUNO雙電壓便攜電煮鍋(110/220V)，價值$298，名額10個。
優異獎︰Starbucks現金券$50，名額100個。
KellyChu
立即Scan QR Code填問卷贏禮品喇。
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