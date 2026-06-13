楊崢 - 把多瑙河葡萄園與斯洛伐克風土 端上餐桌的ECK | 崢活當下

中歐國家斯洛伐克共和國的首都布拉提斯拉瓦（Bratislava），以舊城區、中世紀街道與多瑙河景色而聞名。城市西北側的德文（Devín）地區，一直是布拉提斯拉瓦最具代表性的自然與歷史景觀帶之一，河流、丘陵、葡萄園與古堡共同構成了獨特的地方風貌。選址其中的ECK，或許是近年最能展現斯洛伐克當代餐飲精神的餐廳之一。從地理位置來看，它遠離舊城區熙來攘往的觀光動線，當窗外就是多瑙河與德文城堡的輪廓時，景觀本身成為餐桌體驗的一部分，也讓料理與風土之間的連結顯得格外具體。



ECK的靈魂人物是主廚Daniel Tilinger，他並非只是負責烹調，更像是一位詮釋者，透過現代料理語言重新整理斯洛伐克的食材、記憶與地方文化。在他的菜單裏，傳統不會被直接複製，而是經過轉譯與重構，以更細膩的方式呈現。與Tilinger一同經營餐廳的還有品酒師Peter Lunter。德文是斯洛伐克重要的葡萄酒產區之一，餐廳鄰近Zlatý Roh酒莊，周遭環繞着葡萄園。對許多餐廳而言，酒單是餐後才被注意到的部分；但在ECK，葡萄酒從一開始便參與整體敘事。Peter Lunter所負責的餐酒搭配，不只是追求風味平衡，更試圖讓客人透過每一杯酒理解不同產區、土壤與年份所形成的個性差異。



料理方面，餐廳雖然採取現代餐飲路線，但根基仍然建立在斯洛伐克飲食文化之上。當地最具代表性的國民料理之一是bryndzové halušky（以馬鈴薯麵疙瘩搭配羊奶芝士與煙燻肉製成），濃郁而充滿鄉土氣息。此外，豬肉料理、奶製品、濃厚醬汁與各式湯品，也都是斯洛伐克餐桌上常見的元素。在ECK的料理之中，最能讓人聯想到相關菜式的，往往不是一道直接沿用傳統名稱的菜，而是主廚Daniel Tilinger對這道國民美食核心風味的重新詮釋。無論是bryndza羊奶芝士的運用、馬鈴薯元素的轉化，還是煙燻肉香氣的細膩安排，都能看見這道經典料理留下的影子。主廚將其拆解、重組，再透過當代料理技法賦予新層次，以更細膩的質感與層次呈現，讓客人在當代高級餐飲的語境中，依然能感受到斯洛伐克最具代表性的飲食記憶。



ECK的料理哲學強調以火候突出食材本身特色，並結合當地傳統與現代技法。其中煙燻鱒魚配蘋果、醃漬蘆筍與接骨木花，是一道清新細緻的前菜。煙燻鱒魚帶有柔和煙香和鮮味，蘋果增添清脆酸甜口感，醃漬蘆筍提供爽脆與微酸層次，而接骨木花則帶來淡雅花香，使整體風味輕盈而富有春夏氣息。另一道蘆筍忌廉湯配榛子，以新鮮蘆筍熬製成絲滑濃郁的忌廉湯，呈現蘆筍天然的清甜與草本香氣。烘烤榛子則增添堅果香和酥脆口感，令湯品在濃郁之餘更具層次感，是一道溫暖而優雅的開胃菜。而經典的炭火烹調鹿里脊（venison loin）搭配外脆內軟、填入藍紋芝士忌廉的馬鈴薯冬甩，藍紋芝士的鹹香與奶油感為野味增添層次，馬鈴薯則帶來溫和澱粉香氣，平衡鹿肉的濃厚風味；整體呈現出野味、乳香、土壤氣息三者交融的精緻歐洲高級餐飲風格。



酒窖與葡萄園環境也是ECK最迷人的亮點之一。在這裏，風土（terroir）並非抽象概念，而是真實存在於眼前的景色。客人在葡萄園環繞的環境中品酒、用餐，看着遠方城堡與河流的輪廓，能更直接地理解一瓶酒從何而來，以及它與這片土地之間的關係。



若放在布拉提斯拉瓦整體餐飲版圖來看，真正讓ECK與眾不同的，或許不只是料理技術或酒窖收藏，而是它成功把德文區獨有的地景條件，轉化成一種完整而有說服力的餐飲語言。多瑙河、葡萄園、城堡、地方食材與葡萄酒文化在這裏彼此呼應，共同構成了一場從視覺、嗅覺到味覺都緊密連結土地的用餐體驗。它端上桌的不只是美酒佳餚，更是一整個斯洛伐克西部的風土故事。



楊崢

隱身葡萄園中的ECK，環境優雅寧靜，融合藝術、葡萄酒與自然景觀，是一個能夠完整體驗斯洛伐克高端餐酒文化的場所。

走進由侍酒師Peter Lunter精心管理的ECK酒窖，彷彿置身於一座葡萄酒寶庫。數千瓶佳釀靜靜陳放於地下空間，承載着不同產區與年份的故事，為每一道菜餚增添更深層次的風味旅程。

鮮甜細嫩的虹鱒魚搭配香脆馬鈴薯及芬芳野蒜花，結合酥脆、鮮美與淡淡草本蒜香，呈現自然清新的季節風味。

香濃幼滑的蘆筍湯搭配烘烤榛子，兼具清甜、堅果香與酥脆層次。