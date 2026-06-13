Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

楊崢 - 把多瑙河葡萄園與斯洛伐克風土 端上餐桌的ECK | 崢活當下

崢活當下
崢活當下
楊崢
8小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　中歐國家斯洛伐克共和國的首都布拉提斯拉瓦（Bratislava），以舊城區、中世紀街道與多瑙河景色而聞名。城市西北側的德文（Devín）地區，一直是布拉提斯拉瓦最具代表性的自然與歷史景觀帶之一，河流、丘陵、葡萄園與古堡共同構成了獨特的地方風貌。選址其中的ECK，或許是近年最能展現斯洛伐克當代餐飲精神的餐廳之一。從地理位置來看，它遠離舊城區熙來攘往的觀光動線，當窗外就是多瑙河與德文城堡的輪廓時，景觀本身成為餐桌體驗的一部分，也讓料理與風土之間的連結顯得格外具體。

　　ECK的靈魂人物是主廚Daniel Tilinger，他並非只是負責烹調，更像是一位詮釋者，透過現代料理語言重新整理斯洛伐克的食材、記憶與地方文化。在他的菜單裏，傳統不會被直接複製，而是經過轉譯與重構，以更細膩的方式呈現。與Tilinger一同經營餐廳的還有品酒師Peter Lunter。德文是斯洛伐克重要的葡萄酒產區之一，餐廳鄰近Zlatý Roh酒莊，周遭環繞着葡萄園。對許多餐廳而言，酒單是餐後才被注意到的部分；但在ECK，葡萄酒從一開始便參與整體敘事。Peter Lunter所負責的餐酒搭配，不只是追求風味平衡，更試圖讓客人透過每一杯酒理解不同產區、土壤與年份所形成的個性差異。

　　料理方面，餐廳雖然採取現代餐飲路線，但根基仍然建立在斯洛伐克飲食文化之上。當地最具代表性的國民料理之一是bryndzové halušky（以馬鈴薯麵疙瘩搭配羊奶芝士與煙燻肉製成），濃郁而充滿鄉土氣息。此外，豬肉料理、奶製品、濃厚醬汁與各式湯品，也都是斯洛伐克餐桌上常見的元素。在ECK的料理之中，最能讓人聯想到相關菜式的，往往不是一道直接沿用傳統名稱的菜，而是主廚Daniel Tilinger對這道國民美食核心風味的重新詮釋。無論是bryndza羊奶芝士的運用、馬鈴薯元素的轉化，還是煙燻肉香氣的細膩安排，都能看見這道經典料理留下的影子。主廚將其拆解、重組，再透過當代料理技法賦予新層次，以更細膩的質感與層次呈現，讓客人在當代高級餐飲的語境中，依然能感受到斯洛伐克最具代表性的飲食記憶。

　　ECK的料理哲學強調以火候突出食材本身特色，並結合當地傳統與現代技法。其中煙燻鱒魚配蘋果、醃漬蘆筍與接骨木花，是一道清新細緻的前菜。煙燻鱒魚帶有柔和煙香和鮮味，蘋果增添清脆酸甜口感，醃漬蘆筍提供爽脆與微酸層次，而接骨木花則帶來淡雅花香，使整體風味輕盈而富有春夏氣息。另一道蘆筍忌廉湯配榛子，以新鮮蘆筍熬製成絲滑濃郁的忌廉湯，呈現蘆筍天然的清甜與草本香氣。烘烤榛子則增添堅果香和酥脆口感，令湯品在濃郁之餘更具層次感，是一道溫暖而優雅的開胃菜。而經典的炭火烹調鹿里脊（venison loin）搭配外脆內軟、填入藍紋芝士忌廉的馬鈴薯冬甩，藍紋芝士的鹹香與奶油感為野味增添層次，馬鈴薯則帶來溫和澱粉香氣，平衡鹿肉的濃厚風味；整體呈現出野味、乳香、土壤氣息三者交融的精緻歐洲高級餐飲風格。

　　酒窖與葡萄園環境也是ECK最迷人的亮點之一。在這裏，風土（terroir）並非抽象概念，而是真實存在於眼前的景色。客人在葡萄園環繞的環境中品酒、用餐，看着遠方城堡與河流的輪廓，能更直接地理解一瓶酒從何而來，以及它與這片土地之間的關係。

　　若放在布拉提斯拉瓦整體餐飲版圖來看，真正讓ECK與眾不同的，或許不只是料理技術或酒窖收藏，而是它成功把德文區獨有的地景條件，轉化成一種完整而有說服力的餐飲語言。多瑙河、葡萄園、城堡、地方食材與葡萄酒文化在這裏彼此呼應，共同構成了一場從視覺、嗅覺到味覺都緊密連結土地的用餐體驗。它端上桌的不只是美酒佳餚，更是一整個斯洛伐克西部的風土故事。

楊崢

隱身葡萄園中的ECK，環境優雅寧靜，融合藝術、葡萄酒與自然景觀，是一個能夠完整體驗斯洛伐克高端餐酒文化的場所。
隱身葡萄園中的ECK，環境優雅寧靜，融合藝術、葡萄酒與自然景觀，是一個能夠完整體驗斯洛伐克高端餐酒文化的場所。
走進由侍酒師Peter Lunter精心管理的ECK酒窖，彷彿置身於一座葡萄酒寶庫。數千瓶佳釀靜靜陳放於地下空間，承載着不同產區與年份的故事，為每一道菜餚增添更深層次的風味旅程。
走進由侍酒師Peter Lunter精心管理的ECK酒窖，彷彿置身於一座葡萄酒寶庫。數千瓶佳釀靜靜陳放於地下空間，承載着不同產區與年份的故事，為每一道菜餚增添更深層次的風味旅程。
鮮甜細嫩的虹鱒魚搭配香脆馬鈴薯及芬芳野蒜花，結合酥脆、鮮美與淡淡草本蒜香，呈現自然清新的季節風味。
鮮甜細嫩的虹鱒魚搭配香脆馬鈴薯及芬芳野蒜花，結合酥脆、鮮美與淡淡草本蒜香，呈現自然清新的季節風味。
香濃幼滑的蘆筍湯搭配烘烤榛子，兼具清甜、堅果香與酥脆層次。
香濃幼滑的蘆筍湯搭配烘烤榛子，兼具清甜、堅果香與酥脆層次。
炭烤鹿里脊配釀藍紋芝士忌廉的馬鈴薯冬甩，鹿肉鮮嫩帶野香，藍芝士濃郁鹹香，馬鈴薯外脆內軟，層次豐富而平衡，融合傳統野味與現代精緻烹調技法。
炭烤鹿里脊配釀藍紋芝士忌廉的馬鈴薯冬甩，鹿肉鮮嫩帶野香，藍芝士濃郁鹹香，馬鈴薯外脆內軟，層次豐富而平衡，融合傳統野味與現代精緻烹調技法。
最Hit
白嫖涮羊肉？︱侍應上錯含糖汽水 3漢「屈」免單嘴臉瘋傳︱有片
00:29
白嫖涮羊肉？︱侍應上錯含糖汽水 3漢「屈」免單嘴臉瘋傳︱有片
即時中國
2026-06-12 07:00 HKT
明愛KOL女實習醫生被醫管局解僱 涉擅用醫生帳號瀏覽病人資料 不誠實使用電腦被捕
01:46
明愛KOL女實習醫生被醫管局解僱 涉擅用醫生帳號瀏覽病人資料 不誠實使用電腦被捕
社會
12小時前
網紅辣媽「3分鐘全裸片」誤傳家長群組 榜一大哥竟是小孩同學爸
網紅辣媽「3分鐘全裸片」誤傳家長群組 榜一大哥竟是小孩同學爸
即時中國
17小時前
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤，揚言「20元麻辣燙」拿下中國女子，西安女教師被標籤Easy Girl辱華。
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤｜「20元麻辣燙」追到西安女教師 涉辱華標籤Easy Girl
即時中國
3小時前
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
生活百科
2026-06-11 18:47 HKT
陳敏兒離世終年65歲 家屬發訃聞：已在天家安息 老公廖啟智5年前癌逝
01:54
陳敏兒離世終年65歲 家屬發訃聞：已在天家安息 老公廖啟智5年前癌逝
影視圈
18小時前
銅鑼灣AIGLE年度開倉低至3折！$199起入手GORE-TEX風褸/雨靴/運動褲 指定貨品額外7折
銅鑼灣AIGLE年度開倉低至3折！$199起入手GORE-TEX風褸/雨靴/運動褲 指定貨品額外7折
時尚購物
15小時前
馬場浮世繪｜麥道朗赴英擔任副帥
馬場浮世繪｜麥道朗赴英擔任副帥
馬圈快訊
14小時前
陳敏兒離世丨患慢性病去年做大手術腹部留14厘米傷口 曾辦生前告別會 3月分享最後近照
01:54
陳敏兒離世丨患慢性病去年做大手術腹部留14厘米傷口 曾辦生前告別會 3月分享最後近照
影視圈
17小時前
朱古力控注意！澳門消委會檢測朱古力 防腐劑/甜味劑/重金屬含量 即睇15款安全名單
朱古力控注意！澳門消委會檢測朱古力 防腐劑/甜味劑/重金屬含量 即睇15款安全名單
食用安全
13小時前
更多文章
為紀念Mirazur 20周年而舉辦的慶祝活動，由主廚Mauro Colagreco（右）與西班牙料理革命家Ferran Adriá（左）世紀聯乘。
楊崢 - 當代高級料理代表Mirazur 20周年 自然詩意與分子革命的交會 | 崢活當下
　　位於法國芒通（Menton）的Mirazur，一直被視為當代高級料理最具詩意的餐廳之一。由阿根廷主廚Mauro Colagreco於2006年創立，在2019年分別摘下米芝蓮三星並同時登上「World's 50 Best Restaurants」世界第一的位置。20年後，這間以地中海陽光、山海風土與永續哲學聞名的餐廳，選擇以一場前所未見的合作來慶祝自己的里程碑——邀請西班牙料理革命家Ferra
2026-05-30 02:00 HKT
崢活當下