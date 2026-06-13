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林靜 - 深圳灣文化廣場 | 紅棉樹下

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林靜
8小時前
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生活 專欄
內容

　　周末想找點新意，卻又不想舟車勞頓，深圳灣口岸過關後不到15分鐘車程，在後海核心區的「巨石群」深圳灣文化廣場，是理想去處。它不像傳統商場以消費和熱鬧為主調，更像一座從海灣土壤中自然生長出來的藝術聚落，讓人在繁忙都市中尋得片刻喘息。

　　廣場由MAD建築事務所操刀，數座圓潤渾厚的石形建築錯落分布，最高達52米。外牆鋪設來自福建的天然石材，表面保留風化般的粗獷肌理。遠觀猶如散落海灣的巨型隕石，近看則見石材接縫之間巧妙嵌入玻璃幕牆，自然光線穿梭其間，形成石縫透光的層次效果，極具雕塑感。

　　有別於一般商場的封閉格局，文化廣場刻意淡化室內外界線。背靠深圳人才公園的綠意，面向深圳灣遼闊海景，戶外綠坡、石板步道與行人天橋彼此串連，構成富層次感的立體漫步路線。

　　廣場設有常設展覽及不同主題特展。我最近到訪時，便欣賞了聚焦中國當代建築發展，以及由建築師馬岩松親自策展的英國藝術家埃斯．德芙琳（Es Devlin）亞洲首展《我心歸處》（Take Me Home）。

　　然而，看展往往只是來這裏的藉口。在巨石環抱的廣場間放慢腳步，看光影如何沿着石材表面緩緩流動，便可感受一種在內地大城市中並不常見的從容與鬆弛。地下層的設計選物店與咖啡館亦頗具水準，逛累了點1杯冷萃咖啡，隔着落地玻璃看公園水面上的野鴨悠然游弋。這種難得的「無所事事」，也許正是周末最奢侈的享受。

林靜

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