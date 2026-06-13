KellyChu - 故宮館辦書畫大師黃君實回顧展 《臨二王行楷》矚目 展期至9月底 | Executive日記

香港故宮文化博物館即日起推出全新專題展覽「欣於所遇——黃君實的書畫鑒藏與藝術」，是已故香港書畫大師黃君實首個大型回顧展，精選佢同夫人捐贈嘅68件珍貴作品，展期至今年9月30日。觀眾不妨一同走入黃君實嘅藝術世界，感受呢位一代宗師以書畫為伴嘅一生。



展覽分為三大單元，各單元標題「暢敘幽情」、「惠風和暢」、「群賢畢至」皆取自王羲之《蘭亭序》，藉箇中雅意向黃君實致敬，分別聚焦佢嘅書法、繪畫、交遊同鑒藏。第一單元以書法為主，重點展品包括《臨二王行楷》手卷，以及佢以蘇軾、李白等名篇詩詞為題嘅草書；第二單元呈現佢嘅山水竹石畫；第三單元就展示佢收藏嘅古畫同與啟功等名家合作嘅作品，相當精彩。



另外，黃君實好飲舊茶，亦好蒐羅上佳古董普洱，將喜好融入書法作品上。策展人話，期望觀眾可以了解更多中國古代書畫，實踐黃君實弘揚中華文化嘅理念。香港故宮文化博物館助理研究員馬也形容，對於香港觀眾嚟講，這次係很好嘅機會，去了解中國古代書畫創作嘅源頭，以及中國現代文人，點樣喺當今社會中，再創造經典書帖。



KellyChu

黃君實草書蘇軾《前赤壁賦》（局部）。