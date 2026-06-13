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KellyChu - 小組成立5周年 增至20隻有「PAT ME」牌 機場保安犬巡邏嗅查兼冧旅客 | Executive日記

Executive日記
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KellyChu
8小時前
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生活 專欄
內容

　　機場一直由唔同部門負責把關，你又有無遇過呢班最萌保安隊員？今年係機場「保安犬隻行動小組」成立5周年，機場尋日舉行慶典，展示犬隊發展歷程。小組如今有20位成員，真係又專業又可愛，除咗負責喺非禁區巡邏、嗅查違禁品，亦身兼機場親善大使，身上掛住「PAT ME」牌仔嗰陣，仲會主動同旅客互動，Kelly都畀佢哋冧到暈。

　　保安犬隻行動小組至今成立5周年，由最初3隻嗅探犬，增加至現時20隻，每隻犬隻均由一名領犬員帶領，品種包括拉布拉多尋回犬、史賓格獵犬、不列塔尼獵犬及曲架犬；當中4隻由香港自行繁育，另有3隻來自北京石家莊和13隻來自海外。小組隸屬警務處、海關同機場保安三方合作框架，喺新開放嘅二號客運大樓，小組都有出力巡邏。

　　機管局行政總裁張李佳蕙介紹，搜查犬有2種執勤模式：身上掛上「on duty」牌仔時，會認真執勤檢查；身上掛上「PAT ME」時，則歡迎旅客觸摸互動。她話，領犬員與小狗同住，給予悉心照顧，狗狗除工作之餘，亦會放鬆娛樂，例如不時會游水。

　　機場保安有限公司行政總裁張德強亦分享，小組成立初衷，除咗提升機場保安，仲希望加強互動，營造開心氣氛。呢班小幫手能力超班，以前處理無人認領行李，要封鎖現場送檢，而家只要出動搜索犬嗅聞，十幾秒就可以排除隱患！

　　機場保安有限公司董事局主席盧偉國就回顧，小組喺新冠疫情嚴峻時期成立，當時運送犬隻入境，困難重重，但團隊迎難而上，5年間犬舍面積增加1倍，仲成功取得ISO9001管理體系認證，成績有目共睹。值得一提係，盧偉國仲同未婚妻、粵劇演員余仲欣一齊出席活動，同狗仔一齊互動打卡，幸福滿滿。

KellyChu

盧偉國偕未婚妻與狗仔互動打卡。
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機管局行政總裁張李佳蕙。
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