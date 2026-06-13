譚紀豪 - 博學還是精讀？ | 無名指

我最近又買了重複的書，說「又」，因為這種情況越來越頻繁，以前兩三年才一次的事，現在一年就能發生兩三次。多花了錢是小事，但這種低級錯誤犯得太多，實在不能原諒自己。



我檢討了一下，重複購書的模式不外乎幾種。最常出現的是出版社改版，封面甚至書名都改了，一不小心又買一次；有時也會買過繁體版後再買了簡體版，或者買了實體書又購入電子版。另一種情況是我最不願意面對的，書買了幾個月還未讀就忘了，然後又買了一本，還有更糟的是，幾年前讀完的書擱一邊了事，再買一次讀了幾十頁才想起以前看過；這說明我記性越來越差，讀過的書記不住。



我曾經為「記不住書」煩惱了很多年，除了參考如Mortimer Adler《如何閱讀一本書》或蘇軾「博觀而約取」的方法，還一邊讀一邊寫筆記畫mind map，後來我甚至去學記憶法，所有這些都是為了「記住書」。結果我當然沒有練出過目不忘的本領，只是從書中提取知識這方面略有改善，並總結出一種阿Q精神——讀的過程快樂就好，管它記不記得。



之前看過一個文化類博主介紹自己的閱讀方法，說穿了就是「略讀法」，不過他再簡化一點，號稱10分鐘能讀完一本書。這套方法最大漏洞在於所得資訊極少，因此粗略掌握大綱後他便把書存檔，想要了解相關知識時再拿出來細讀，這等於在家中自建圖書館，有點把錢存在銀行不用的感覺。後來我仔細想，略讀大綱後再就某個要點精讀，好像暗合蘇軾的讀書方法，只是這樣一本書可能要看上幾遍才讀得透。



讀得博？還是讀得專？從來都是讀書人最大糾結。



譚紀豪