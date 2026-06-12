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七仙羽 - 八宅風水 要看個人命卦 | 七仙語

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7小時前
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生活 專欄
內容

　　上期講過九運應該挑哪一類方向的屋子，今期介紹一些命卦的重要作用。個人命卦確實會影響風水布局的選擇，特別是在「八宅風水」學派中，命卦是將個人的出生年份與八卦方位相結合，用來判斷住宅吉凶的核心依據。

　　東四命與西四命

　　根據出生年，每個人會被歸類為「東四命」或「西四命」：

　　東四命（坎、離、震、巽）： 適合居住坐北、坐南、坐東、坐東南的房子。

　　西四命（乾、坤、艮、兌）： 適合居住坐西北、坐西南、坐東北、坐西的房子。

　　如果命卦與住宅坐向配合，能增加運勢，反之則可能導致家庭成員不和或事業不順、破財損丁。

　　每個人的命卦在陽宅中都有對應的四個凶方（絕命、五鬼、禍害、六煞）： 適合做廚房、廁所、儲藏室等「壓煞」，若做臥室則可能導致煩躁、失眠、是非多。風水強調「人地和諧」，同樣的房子對不同命卦的人有不同的影響。

　　根據命卦，可選定適合自己的方位放置辦公桌、床頭，以提升個人的人際關係、事業、感情。流年趨吉避凶： 在看流年飛星（如二黑、五黃等凶星）時，需配合命卦判斷自己是否中了煞氣，以便在室內布局上進行調整。

　　查找命卦，舉例，1980年出生的男人，命卦是坤卦，女命是巽卦。坤卦是西四命、吉方在西北、西南、東北、西的房子。巽卦是東四命，適合居住坐北、坐南、坐東、坐東南的房子。計算命卦比較複雜，可以在網上查詢，用「命卦速查表」搜尋就能找到。

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2026-05-29 02:00 HKT
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