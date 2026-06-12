林靖風 - 藝術家川夏美「Near and Far」 | 優雅以後

望着窗外的大樹，好像沒有看過它的樹葉逐片地落下。每一次風吹來的時候，一堆樹葉就會隨風散落。那些還未準備死去的葉子會是怎樣的心情？那不是一場自然的死亡，它們仍然想要活下去。在它們反抗的時候，也就是死亡的開始。窗上的光點在樹葉的葉脈上爬行，到了破曉的時候，又會如朝露般滑落。



藝術家川﨑夏美在東京Empathy Gallery舉辦的個人展覽「Near and Far」中，持續透過借景、重疊與消除等方式，探討圖像、記憶與空間之間的關係。不同時間與場所的風景，如公園及社區花園等，在作品系列「Wild Garden」的畫面中彼此穿越與滲透，形成全新的影像，並創造出一種若即若離的觀看經驗。她運用各種帶有「減法」特質的繪畫方法，在完成數個塗層之後，再透過沖洗、擦拭或刮除等手法重塑畫面。在這些反覆增添與消除的動作之中，畫面逐漸形成細膩的層次。



藝術家所呈現的或許不是某個特定地點的景色，而是在不斷流動的記憶之中，重新理解自己與世界之間的距離。近與遠不再是地理上的距離，而成為觀看與記憶互相轉換的位置。



林靖風