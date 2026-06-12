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項明生 - 遲來的急救證書 | 非誠勿遊

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項明生
7小時前
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生活 專欄
內容

　　如果這張遲來的證書，我在三年前得到的話，我會改寫了家族的歷史。

　　也只是一天的聖約翰急救課程，就可以救回寶貴的一條人命，我就可以救回我哥哥一命。

　　如果三年前，我有上過這一堂，我會知道因冠心病或心梗而心跳停止跳動，暈倒地下的當時，急救的黃金時間就是4分鐘，我會馬上跪下在他旁邊，用10秒鐘幫他快速判斷，檢查他的呼吸、頸脈搏、看他的口裏有沒有異物，馬上呼叫救援，叫人幫我找AED以及報警。救援未到時，爭分奪秒，我要先徒手做心外壓CPR。我知道心外壓的正確位置是沿住胸骨向上兩隻手指的距離，我的手臂伸直，壓下的力度是5cm，先做30下，然後打開他的氣道，再做人工呼吸兩下，一次做5組。

　　我也知道AED的使用方法，是將兩極一邊放在右上的鎖骨下，另外一隻是放在左胸下，因為這樣就保證可以有電擊經過心臟。之後我會大聲警告叫其他人走開，開始心臟除顫。

　　AED完成之後，我會再檢查一次他的心跳脈搏呼吸，然後再做CPR和AED，直到救護人員到達。

　　但是這個世界上沒有如果。我曾問過我侄兒，三年前凌晨發生的現場。年輕的他當時是嚇呆了，不知所措。我問他為甚麼不做CPR？他瞪眼大聲說：「怎麼敢動爸爸？他已經暈倒在地上了！」在等候救援車到達之前的黃金4分鐘，就是這樣眼睜睜的看着地上暈倒的哥哥，不省人事，駕鶴西歸。CPR心外壓雖然不能夠醫冠心病，不過可以在心臟暫停時做臨時的人工循環，給大腦及心臟供血供氧，支撐到專業救援。

　　知識改變命運，簡單的徒手胸外壓也能夠救人一命。所以我今天去聖約翰學了一天的急救課程。下次我見到有任何人暈倒不省人事時，我一定會義不容辭的站出來說：「我有聖約翰急救證書，等我來做CPR！」

項明生

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2026-05-29 02:00 HKT
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