鄧達智 - 超靚紅姑配錯裙 | 智智樂GO

歲月最佳功能：訓練磨平青澀的心酸，將看不順眼的諸人事物戴上加深墨鏡，一切忍不住口的評語自我消化轉移至言密！



時裝方面，除非自己欣賞人物；應讚特讚，應彈便消化為噤聲，笑笑便過。若然根本不順眼諸君，留給信得過單位暗中Bitchy便好，表面盡量做個沒事人。



近期最睇唔過眼，我們誠心認定一代大美人；紅姑，鍾楚紅出席Tiffany大型推廣活動的造型。千呼萬喚鎂光燈下，紅姑如常靚爆鏡步出帷幔，縱使隔着小小的電話屏幕，仍然感受到歲月對她的超凡入聖美艷紋風不動……可惜錯配有二：



1）為推廣，紅姑必須履行合約精神，戴上Tiffany產品無任歡迎隨便拍照攝錄之餘，還要對着鏡頭訴說產品如何高貴，如何靚。其實，鏡頭前紅姑獨當一面跟珠寶結合效果已經300%成功，另加面對媒體保持距離地一串真情演繹，還不足夠？讓她跟不同媒體單獨說同一堆講稿，浪費了出場時萬眾期待歎為觀止的艷光四射，將前面的動人畫面即刻減分！



2）藝高人膽大，紅姑人生走過一個甲子，就算一般少艾都沒膽量穿上的白色緊身禮服長裙，縱使落在紅姑身上；明顯她也不自在，但她的修養猶如底子裏的美艷，同樣300%超然，每一格的笑容都精準甜美，毫無黑面；然而難禁，能騰空一雙手她用上兩隻手，能騰空一隻手用單一隻手，覆蓋輕微隆起的小腹。



如果紅姑歲數回到不用多，就50歲以下；以當年狗仔隊作法，定必被冤枉評為「露孕味」！沒親自用手觸摸裙子的質料，憑直覺應為上等絲質俗語「色丁」（絲緞Silk Satin）。色丁華美無可置疑，慘在用來製作窄身連衣裙，天生帶輕硬的質度，將女性天生為孕育生命的小腹形狀，俗稱曱甴肚表露無遺。



這情況並非不普遍，1997年前，90年代超級名模Super Model、更是「大姐大」的Linda Evangelista代表所屬Agency「Elite」來港出任模特兒大賽首席評判及頒獎嘉賓，當夜一套淺艷桃紅色Calvin Klein當年熱賣簡潔吊帶長裙晚裝讓她困擾不已；當日下午Linda接受筆者替《明周》的專訪，知我是設計師，特意換上該條裙子，要我點評（她心知肚明小腹隆起的視覺不雅，無奈大會指定，找個撐腰作定心丸而已。）



紅姑當日縱使穿上同一套白色裙子，只需外加飄飄然雪紡一幅，略略遮掩；既不影響衣服設計原意，更不會讓旁觀者為偶像的困局尷尬！



鄧達智