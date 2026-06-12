郭志仁 - 爸爸第一次呷醋 | 九宮格

每逢周末，都會盡量帶4歲半女兒參與各式各樣活動，小朋友透過親身接觸與現場觀察，體會最深刻。早前帶她到翻新後的彭福公園，參觀馬會新開的設施「小馬大本營」。出發前，囡囡坦言怕大馬，以為體形嬌小的小馬，她會嘗試策騎，怎料來到現場還是裹足不前。



進退兩難之際，專業導師Eric Sir走上前，溫柔對女兒說：「唔使驚，哥哥應承你，會一直陪住你，唔放手。」一句承諾如魔法，她竟然鼓起勇氣，緩緩走近並順利騎上馬背。我邊拍片，邊笑稱這可是第1次有男生向女兒，許下如此有份量的承諾。



大人有賽馬旅遊，小朋友有小馬旅遊。小馬PONY，並非指剛出生的幼馬，而是一種獨特的矮馬品種，即使步入暮年，體形依舊保持着嬌小玲瓏。在這裏，小朋友不但能由專業教練護航體驗策騎，更能走進馬房近距離互動，認識小馬的生活環境、飲食習慣與護理知識，寓教於樂。



日前開放報名，隨即像演唱會般秒殺，未來60天門票全部售罄。小馬大本營是長期設施，非期間限定，不必心急。如果你的小朋友也抗拒大型動物，不妨放心交給像Eric Sir般專業耐心的哥哥姐姐。當天女兒繞行2圈後更興高采烈說：「我一啲都唔驚呀！」臨別前，還特意走到20歲小馬Malaki住處，認真地跟這位470公斤重的小夥伴道別。



「誰說，時間片刻變陳舊，全為我分秒亦停留，因我，身邊有你緊握我的手。」



盧冠廷－《陪着你走》



郭志仁