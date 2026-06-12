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KellyChu - 迪士尼Pixar夏日慶典開鑼 動畫人物星空現身 | Executive日記

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KellyChu
6小時前
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生活 專欄
內容

首個以Pixar為主題嘅「Pixar Summer Fest」今日起登陸香港迪士尼樂園，呢個暑假Pixar好友約定你，齊齊開心玩！炎炎夏日，一定唔可以錯過清爽回歸嘅「Pixar水花大街派對」，同一班Pixar好友又唱又跳，玩濕身消暑降溫。入夜之後，全新推出嘅無人機表演「Pixar好友星空匯演」閃耀登場，一眾Pixar角色投影喺夜空，配合噴泉、燈光效果同大型充氣裝置等特效，呈現一場燦爛又夢幻嘅星空歷險！

　　樂園處處有驚喜，賓客隨時與Pixar好友不期而遇。巴斯光年、胡迪、翠絲、阿樂、阿愁、毛毛、勞蘇、Mo仔等角色會喺園區各處現身，一定要把握機會同佢哋自拍！賓客亦可以走入動畫藝術教室，親手畫出最喜愛嘅Pixar角色，畫完就可以見到佢哋以相同嘅甫士，等你一齊合影留念！

　　全新嘅無人機表演「Pixar好友星空匯演」喺「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演前率先上演，絕對係今個夏天夜晚嘅重頭戲！呢場8分鐘嘅光影騷，結合音樂、故事同璀璨視覺效果，帶你喺星空之下重溫一幕幕Pixar嘅動人友情故事。

　　園區更推出多款Pixar主題美食，包括四款口味嘅《沖天奇兵》雞蛋仔、造型趣緻嘅「大眼仔」同「三眼仔」雪條，仲有「毛毛怪」薄荷朱古力軟雪糕。6月30日起，園區仲設有期間限定「爆谷快閃店」，賓客可以同演藝人員互動，打開藏在「爆谷」嘅Pixar好友毛公仔。

KellyChu
 

《沖天救兵》卡爾爺爺現身「Pixar水花大街派對」 。
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