何明新 - 紀念車票 | 猛料阿Sir講古

內地鐵路於去年10月全面使用電子發票，停止發出實體車票（飛），正式進入「無飛」的日子，在香港以往搭船、搭車、搭飛機等都有一張紙質實體飛為付費及使用憑證，有認飛不認人之效，隨着自助入閘付費的應用，香港早已進入無飛的日子，以往的電車飛、巴士飛和飛機票等已成老一輩之物，很多年輕人和「新香港人」根本不知其曾存在。後來港人發明了八達通，更帶領全世界進入「嘟一嘟」年代，「有飛揸飛」的年代完全退出歷史舞台，即使有飛，而是很快褪色和難作記錄用途，有人說電子飛沒有儀式感，沒實體飛的油墨味味道和沉甸甸的回憶，歷久常新的感覺。



退而求其次，相信紀念車票可填補這方面的一部分，把車票的實際用途擴展至不同領域，添上不同色彩。在香港，發行最多和最美麗紀念車飛的是港鐵公司，發行一系列連貫性的生肖紀念車票更融合中國傳統配合香港味道，不同國家都有發行生肖紀念郵票，但車票是香港獨有，世界一哥。



港鐵發行生肖紀念車飛可追溯至1986年，值得一提的是這發行構思不是來自放洋讀管理學的高管，而是來自香港鐵路「員工創意計劃」，腳踏實地的前線員工提議的。



今年發行的馬年一套兩張紀念票也非常有特色，中國書法配合香港紙藝設計，書法是已移居加拿大港鐵退休建築師區傑棠的傑作，他當年建議用書法書寫站名來紓緩大家等車時的壓逼感，現時車站牆上的書法站名都是他寫的；而馬形特色設計則是香港紙藝術設計師黃文翰Joe Wong Man-hon的大作。



除了生肖，也有不同主題，包括香港2009東亞運動會紀念車票和2022年東鐵綫過海段紀念車票等；有些更和不同商業品牌跨界合作，例如Hello Kitty港鐵紀念車票套裝和出前一丁運載無限歡笑紀念車票套裝等；而旅遊票和二人行單程票等更是用後退回，給大家留作紀念等用途。不需要的也可投入收集箱，供有興趣的乘客收藏。



何明新

