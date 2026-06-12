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馮應謙 - 給皮膚的一次reset | 花樣男教授

花樣男教授
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馮應謙
7小時前
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生活 專欄
內容

　　剛從外地出差回來，對我來說最療癒的事情，就是用body scrub（身體磨砂），它是給皮膚reset的好幫手。每次旅行，皮膚總是特別辛苦。無論去哪裏，生活節奏一定打亂，至少連天氣都變了。香港一向濕潤，但去外地，不是特別乾燥，就是忽然涼快或太悶熱。還有，住酒店的房間，空調開得大，整體感覺總是乾燥得多。另一個容易忽略的問題，就是水質。很多歐美地方，都是hard water，水中礦物多。天天用這些「有雜質」的水沖涼，其實皮膚會受壓。回到香港、沖個熱水澡，再好好用body scrub，是最refreshing、最舒暢的時刻。

　　網上很多達人都會推介要經常用body scrub，有的甚至建議一個星期兩三次。我的經驗是未必需要那麼多。香港的水又乾淨，環境算不錯，空氣污染也不算嚴重。平常人其實一星期用一次body scrub已經夠。當然，如果像我經常出國，皮膚經歷不同環境，或許可以多用一兩次，只是記得不要過度，除了浪費也可能反效果。

　　說到body scrub的選擇，現在市面非常多選擇。有的主打香味，有的加了skin oil、各種天然成分，說能restore或者hydrate皮膚。我通常會根據「需求」來選，有時候想補水、有時候純粹喜歡某種香味。使用body scrub的重點並不是潔淨，而是幫助去除dead skin，讓皮膚更refresh、更健康。正確方法大概是：先沖乾淨身體，讓溫水打開毛孔；然後將body scrub輕輕按摩塗在濕潤的皮膚上，建議不要太大力，也不要太久；最後沖洗乾淨，用毛巾印乾。很多人會跟textbook的步驟，洗完就會塗上身體潤膚乳或油，鎖住水分，保持濕潤。這個做法理論上沒錯，只是我自己比較喜歡皮膚感覺清爽自然，有時候會直接無添加，讓皮膚自己呼吸。

馮應謙

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2026-06-10 02:00 HKT
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