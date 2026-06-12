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姚柏良 - 賽馬為媒 文旅共興 | 良言建策

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姚柏良
7小時前
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生活 專欄
內容

　　筆者一直推動香港賽馬旅遊發展，如今倡議終於相繼成真。先是彭福公園完成翻新並新設小馬大本營，提供馬術教育及體驗活動；後有「旅遊盃」於本周三晚圓滿舉行，為香港推動「賽馬旅遊」增加更多元素。

　　賽馬一直是香港獨特的城市品牌。香港賽馬會上個馬季迎來逾19.5萬內地旅客，今年沙田馬場農曆新年賀歲賽馬，全日更錄得超過20395名旅客入場，創歷來新高。香港賽馬運動的內涵，已從單一觀賽娛樂發展到馬文化和綜合的盛事體驗，讓灣區乃至世界馬迷親身體驗獨一無二的港式賽馬狂熱。

　　筆者希望乘勝追擊，聯合廣州從化馬場，打造別具一格的灣區賽馬體驗。從化馬場設施屬世界級，可容納660匹賽馬，每匹馬享有頂級訓練與康養方案。若能在從化馬場周邊地區同時發展「退役馬樂園」，讓征戰沙場的退役馬頤養天年，或轉役展開第二生命。這既能體現動物福利，亦可開創「拉頭馬」、親馬活動，成為難得的旅遊賣點。

　　事實上，香港賽馬會一直積極參與、支持內地馬術運動發展。早年馬會曾協辦京奧馬術項目，成為本地馬術運動的重要里程碑。近年亦與馬文化濃厚的內地省份和自治區合作，例如貴州、新疆等地，推動馬文化旅遊發展。在香港，馬會亦支持舉辦各類國際馬術賽事，並在香港故宮舉辦馬文化特展，幫助公眾深入了解中華馬文化的源遠流長。

　　未來，筆者期望馬會繼續發揮其重要角色，把握「背靠祖國、聯通世界」的優勢，為國家和本港培育更多馬術精英運動員，並輸出中華深厚的馬文化。這不僅能豐富賽馬旅遊的層次，更可讓香港賽馬這個傳統品牌煥發新活力，走得更遠。

立法會選委界議員
姚柏良

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2026-02-13 02:00 HKT
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