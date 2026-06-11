畢龍騰 - 再忙也要深呼吸 一呼一吸養根本強化體質 | 中大說中醫

中醫學博大精深、源遠流長，針對強身健體方面，不止限於利用中藥材、針灸、推拿等調理方法，而且有的更非常簡易及生活化，例如單是通過微調呼吸的過程，已可收養生抗病的佳效。



文：畢龍騰 圖：資料圖片



忙裏偷閒簡易養生



現代人忙得不可開交，許多患者感嘆連看病都沒時間，每天忙到連二十分鐘運動的時間都擠不出，身體一天天耗損。然而，有一件事您再忙也無法停止——呼吸。人可以一天不吃飯、不喝水，但能一分鐘不呼吸嗎？既然不能不呼吸，何不利用這必定要做的事來改善身體？只要加上意念引導、節奏控制，便能將本能「呼吸」昇華為養生技術「吐納」。



呼吸的重要性



呼吸有多重要？《壽世保元》說得透徹：「人生以氣為本，以息為元……一呼則百脈皆開，一吸則百脈皆合。」呼吸主宰着百脈的開合與全身的氣血運行。



在氣功修煉中，呼吸同樣至關重要。調息「呼吸」、調身「動作」、調心「意念」並稱氣功三要素。



現代醫學也證實，深長緩慢的呼吸能啟動副交感神經，有助於降低壓力、改善睡眠、提升免疫力。練好呼吸，是最簡單、也最不耗費額外時間的養生投資。



吐納的關鍵



「吐」出濁氣，「納」入清氣。吐納的操作要領可歸納為「細、勻、深、長」四字：



1. 調身：坐、站、臥皆可以，脊背放直，全身放鬆，舌尖輕抵上顎。



2. 調息：吸氣時意念引氣下沉至丹田（臍下三指），腹部自然鼓起（納）；呼氣時腹部內收，濁氣吐盡（吐）。吸氣與呼氣之間可稍作停頓。



3. 調心：專注一吸一呼，初練者可以採用「數息法」，即從一數到十，循環往復。



大家必須注意，最常見的錯誤是吸氣時肩膀聳起、胸口緊繃。切記放鬆比用力更重要。



隨時隨地練習



沒有安靜處怎麼辦？可以邊工作邊練習嗎？可以！



‧通勤時：將注意力輕輕放在呼吸上，放慢放勻即可。



‧工作中：需要高度專注時不宜正式吐納，但可每隔半小時暫停1分鐘，進行短暫的休息吐納。若從事重複性工作（如打字、抄寫），則可維持動作同時，讓呼吸保持均勻深長，古人稱此為「事中修」。



‧嘈雜環境中：可將噪音視為背景不去理會，或改用「數息法」收攝心神。



‧利用碎片時間：上廁所、等電梯、睡前30秒，隨時做三到五次深長吐納，長期累積效果顯著。



‧安全提醒：在操作危險機械、開車或需即時反應時，絕對不要練習吐納。



香港中文大學

中醫學院兼任講師（臨床）

畢龍騰博士



學會正確呼吸方法，有助降低壓力。

通過呼吸練習能改善作息失調、睡眠質素欠佳等問題。

坐、站、臥皆可進行，期間需要注意姿勢正確。

若需要高度專注時，不宜正式吐納。