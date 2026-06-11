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潘雄威 - 牙齒要定期照X光嗎？ | 乳齒童時

乳齒童時
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潘雄威
6小時前
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生活 專欄
內容

　　照X光主要是查核有疑問但肉眼看不到的影像，幫助斷症。除了特定原因或要求，無論在醫學及牙科領域，都沒有所謂「一刀切」定期照X光作檢查的建議。換句話說，牙齒一般在正常情況下不需要每隔若干年或月照一次X光。

　　處方照X光的原則應該是盡可能而合理地降低輻射劑量，意思是只有當X光檢查會影響或改變治療方案時才照。究竟一般是甚麼情況才要照X光呢？

一、蛀牙風險高，例如頻頻吃零食，口水分泌失調，因身體殘障不能保持理想口腔衞生，需要高糖飲食、天生琺瑯質缺陷或曾患高數目蛀牙，要盡量在蛀牙初期偵測到，及早跟進。

二、目測有懷疑但未能確定蛀牙狀況，特別是乳齒及長出一年內的成人臼齒鄰面。

三、監測恆齒生長：通常在6至8歲進行全景X光檢查，以評估恆齒發育狀況，並在12至15歲左右按情況再次檢查，評估恆齒包括智慧齒生長位置及箍牙需要。

四、其他就是按個別情況，例如意外撞傷門牙、牙冠爆裂、牙齒長出受阻、牙髓發炎、牙周病、牙槽骨萎縮及各樣治療程序需要等。

　　牙科X光已數碼化十多年，輻射劑量比以往傳統制式大大減少八成，照一張全景X光片所接受的輻射量等於吃八隻香蕉，非常安全。話雖如此，每次定期牙科檢查不需要照所謂「常規」X光。每次考慮照X光前，要作仔細臨床檢查和口腔組織病患風險評估，若生活方式及身體狀況沒改變，定期照X光是不需要的！

潘雄威

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潘雄威 - 乳齒鬆動要搖才脫落嗎？ | 乳齒童時
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2026-06-04 02:00 HKT
乳齒童時