張諾 - 美味傳承 | 任意行

有幸嘗到「唐述華筵」，這回舌尖承載的，不止是滿漢全席的歷史餘韻，更有兩代廚人薪火相傳的溫厚人情。



新的香港歷史博物館「香港故事」展廳，展出一套1960年代金龍大酒家「大漢全筵」四度菜單吸引－－泛黃紙頁，正是此宴的靈感之源。博物館與「唐述」聯乘，借鑑滿漢全席脈絡，以味述史，而我更期待的，是重逢那位被譽為「中國飲食文化大師」的尹達剛師傅。



尹師傅是中華菜藝的活字典。猶記多年前在馬會品嘗他親手炮製的「紅樓非夢宴」，他竟能從曹雪芹字裏行間揣摩出佳餚美饌，將文學立體呈現於餐桌。他「入得廚房、出得廳堂」，在賓客前滔滔細說美食典故，風采令人折服。如今他將滿漢全席的記憶，親手傳承予「唐述」廚藝總監周世韜師傅。半世紀前，他不過是「國賓酒樓」廚房裏默默觀摩的雜工；今天，他以顧問身份，看着周師傅憑當代粵菜技法，讓昔日宮廷盛宴的氣派在現代餐桌上從容重生。



席間，兩人合力捧出「金榜揚名－－傳統烤製寧夏灘羊」時，臉上盡是滿足笑意。嚴選的灘羊以傳統烤藝精準駕馭火候，外皮酥香，內裏柔嫩多汁，肉味純淨清雅，不帶半點羶氣，取「羊」「揚」同音，寄寓功名成就。我夾起一片羊肉，脂香與肉鮮在口中交織，當下感動的不僅是烤藝之精湛，更是看見尹師傅半世紀功架，在周師傅手中延續成另一番高逸風景。



前菜「力拔千鈞」以20年陳釀花雕浸製象拔蚌，代替昔日象鼻，蚌肉爽脆彈嫩，醇厚酒香層層滲入，清雅地為盛宴揭幕。「一掌山河」將熊掌意象轉化為話梅慢炆豬手，文火細炆至軟糯豐腴，話梅微酸甘甜恰好平衡脂香，致敬歷史而不失內斂雅致。每一道菜，都暗藏典故，每一口，都嘗到周師傅對傳統的尊重與創新。



看着兩代廚人並肩而立，笑容滿面，中華盛宴的煙火，就在這師徒相承之間，得以溫暖延續。這席「以味述史」的華筵，不僅是老饕之福，更是文化傳承的動人佳話。



張諾