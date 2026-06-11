KellyChu - 《守護同行》披露36小時無間斷模擬拯救 消防處災難應變救援隊 獲聯合國國際認證 | Executive日記

消防處一直秉持「救災扶危，為民解困」精神守護香港市民，於最新一期刊物《守護同行》訪問咗兩名災難應變救援隊成員。二人分享中國香港救援隊向聯合國國際搜索與救援諮詢團申請國際救援隊認證測評嘅考核過程，其間救援隊須展開36小時無間斷模擬拯救行動，最終成功通過測評，成為國家第一支獲國際認證嘅中型救援隊。



身為救援隊主管嘅助理消防區長文家平透露，考獲國際救援隊認證測評在國際間屬最高榮譽，是次測評歷時一個星期，由10名來自不同國家嘅測評官作出多方面檢視，其間救援隊須展開36小時無間斷模擬拯救行動，測評官會考核救援隊在管理、搜索、救援、醫療和後勤五個範疇是否達到國際標準。



救援隊最終通過測評，成為國家第一支獲國際認證嘅中型救援隊。高級消防隊長江嘉豪歸功於團隊三方面準備，包括獲國家應急管理部導師團隊指導，多次與醫院管理局合作36小時演練，以及隊員日常嘅積極訓練。



二人均表示救援隊成功取得認證，係隊伍幾代人奮鬥近20年嘅成果，團隊亦為考核備戰三年，殊不容易。文家平期望未來可培育出聯合國認證測評專家，甚至成為導師，協助其他國家成立國際救援隊，在國際人道主義救援上繼續貢獻香港力量。



KellyChu



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