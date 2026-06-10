李居明 - 教你貓狗風水 健康密碼 | 李居明大師會客室

最近，我有位好友剛剛搬家，但自從搬入新居之後，他的愛貓便反覆生病，令他很擔心，他愁眉苦臉地來問我：「玄學上有甚麼方法能救救我的毛孩呢？」過去我們風水師勘察風水，都是為人擺風水，現在多了一個服務，服務對象就是毛孩，寵物也。這個題材非常新穎！



首先，在玄學密碼中，貓等於寅木，也就是老虎。老虎最怕「申」，因為「寅申相沖」。所以貓是不可以在家中的「申」位來睡覺和活動的，廿四山中的「申位」大約在西南偏西方。如果你的貓經常生病，請馬上用羅盤或指南針檢查，是否把貓砂盆或睡床放在西南偏西？若是，必須立刻移走！



那貓咪的吉位在哪裏呢？寅與亥是六合，六合位即「亥」（豬）位是最有利的。如果你想讓貓健康，就要將貓砂盆或食碗放在家中的「亥位」，也就是東北方。今年東北方行四綠文昌星，全香港貓咪的健康就在這句話：今年只要讓貓咪在東北「亥」方活動，全年便平安無事。但要注意，明年東北行三碧、後年行二黑病符，也就是說2028年貓咪就要搬離東北方，找其他吉位擺放。逢五黃、二黑位都會遇到病痛和麻煩。



至於狗狗，今年全部都要安置在東方。因為狗是「戌」，「寅午戌」三合、「卯戌」六合，寅方、卯方即東方。但今年絕不能用正南方（午方），因今年南方坐落了五黃大凶煞！如果你家裏的狗最近經常生病，原因很簡單，就是你把狗的食碗和睡床放到了南方，才會生病。現在移走馬上康復。



只要掌握這套毛孩風水密碼，你的貓狗自然活潑可愛，健康無憂。最後也提醒我的讀者粉絲，今年家居最凶的兩個方位：正南方和西北方，請務必掛銅錢或擺放銅器化煞，保全家人健康！



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。

李居明