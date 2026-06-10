Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 傳承滿漢全席 | 任意行

任意行
任意行
張諾
5小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　「唐述華筵」試菜宴，設計念頭來自香港歷史博物館「香港故事」展廳一套1960年代金龍大酒家「大漢全筵」的四度菜單，泛黃紙頁猶帶舊時盛宴的餘溫。博物館與米芝蓮食府「唐述」跨界聯乘，借鑑「滿漢全席」的歷史脈絡，以味述史，讓文獻裏的飲食風華，在舌尖徐徐鋪展。

　　席間，尹達剛師傅憶述半世紀前的那一夜：1977年，國賓酒樓筵開價值10萬港元的滿漢全席，全城轟動，當年27歲的他，默默記下師傅們如何以陳皮、檸檬葉細炆重達15磅的老熊掌，如何將非洲象鼻紅燒成「力拔千鈞」。如今尹師傅已譽為「中國飲食文化大師」，帶着這份活歷史，與「唐述」廚藝總監周世韜一同將昔日宮廷盛宴的氣派，轉化為當代餐桌上的味覺敘事。

　　周師傅改以象拔蚌入饌的「力拔千鈞」，用20年陳釀花雕低溫浸製，蚌肉爽脆彈嫩，天然鮮甜被醇厚酒香層層勾勒，清雅脫俗，為盛宴揭開一道時光縫隙。接着的「一掌山河」令人屏息－－嚴選豬手以話梅文火慢炆，成菜竟塑出熊掌般的形態，脂香腴而不膩，話梅的微酸甘甜恰好化解豐腴，軟糯間透出權勢與氣度的昔日意象，卻又溫潤內斂，正是向歷史致敬的優雅轉譯。

　　往後數道，暗藏典故。「金榜揚名」嚴選寧夏灘羊，傳統烤製至外酥內嫩，肉味清雅，取「羊」與「揚」同音，寄寓功名成就；「牡丹官燕」湯色澄明，燕窩柔滑，佐以百合清甜，還原宮廷燕菜的典雅氣度。每一口都似翻讀一頁飲食文獻，卻毫不陳腐，反而鮮活靈動。

　　這場「華筵」絕非單純復古，而是尹，周兩代廚人的對話，以手藝延續文化血脈。當昔日的象鼻、熊掌在時代倫理下退場，周師傅憑藉當代粵菜技法，為古老菜式注入新靈魂，讓盛宴不再只是官場酬酢的傳說，而是可親可嘗的歷史印記。

　　一席細味，彷彿聽見滿漢全席的餘韻在杯盞間迴盪，真正做到了「以味述史」！

張諾
 

最Hit
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
最新現場照！多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
最新現場照！多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當
吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當
影視圈
16小時前
吳文忻離世丨彭秀慧與吳文忻結識於童年 痛失摯友公開生前「驚喜」片：最美麗的相遇
吳文忻離世丨彭秀慧與吳文忻結識於童年 痛失摯友公開生前「驚喜」片：最美麗的相遇
影視圈
13小時前
六合彩︱1300萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
9小時前
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
食用安全
13小時前
遊日注意 | 外國人觀光優惠惹民怨 日本地方政府陸續取消
遊日注意 | 外國人觀光優惠惹民怨 日本地方政府陸續取消
即時國際
14小時前
太子菠蘿油名店金華冰廳 驚傳結業招頂租！頂手費狂收33萬 店方勞氣解畫
太子菠蘿油名店金華冰廳 驚傳結業招頂租！頂手費狂收33萬 店方勞氣解畫
飲食
20小時前
任天堂Switch︱認隱瞞Joy-Con設計缺陷 繳3.1億天價罰款
01:29
任天堂Switch︱認隱瞞Joy-Con設計缺陷 繳3.1億天價罰款
即時國際
13小時前
姚樂怡豪宅內部罕曝光！巨廳可容納30人聚會 落地玻璃園林景 寬敞廚房設備齊全
姚樂怡豪宅內部罕曝光！巨廳可容納30人聚會 落地玻璃園林景 寬敞廚房設備齊全
影視圈
12小時前
更多文章
張諾 - 沙漠玫瑰 | 任意行
　　中環的White Cube畫廊，正在展出沙特阿拉伯藝術家阿利婭·艾哈邁德（Alia Ahmad）的個人展《與時綻放》（In Time, A Bloom），能在鬧市中邂逅這批作品，像在高樓大廈的夾縫裏，忽然望見一片異色的原野，讓人不由得停下腳步。 　　這位1996年出生的年輕畫家，以流暢的筆觸與層層疊加的顏料，鋪陳出葱鬱茂密的植被，既帶着熱帶植物張狂的生命力，又顯現出一派溫潤從容的秩序。那
2026-06-05 02:00 HKT
任意行