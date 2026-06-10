馮應謙 - 非洲時尚的想像和現實 | 花樣男教授

最近研究探討小紅書如何通過長期網紅的推介塑造1個空間和城市的文化。成功案例多得很，只要大家去堅尼地城海邊，看到不少遊客打卡，就知道社交網絡的威力；不過，小紅書上網紅的筆記也會加強社會上的刻板印象。我剛到南非，對比一下小紅書上的筆記所形容的「非洲印象」，發覺普通人在街頭巷尾根本不會穿傳統鮮艷燦爛、色彩強烈對比的民族服裝。



第一，當地非洲時裝設計是非常現代的，跟其他歐美款沒大分別。第二，南非有高級的服裝店，本地品牌會巧妙地把非洲的圖騰、色彩、花紋融入設計元素，以彰顯地域特色。南非開普敦的Waterfront是遊客熱點，裏面有個品牌叫AAFRICAA，除了服飾，也賣包包、陶瓷、家居擺設等。設計上正是把非洲元素注入時尚，包括有斑馬印花、鮮豔奪目的圖案，還有印有不同非洲區域圖騰的T恤，全部標榜Made in South Africa。定價也不便宜，一件T恤最少要港元兩三百，外套更超過一千；售貨員都強調，這樣的價格是為了支持本地設計、可持續發展。



作為學者，總會想大家是不是要擺脫對非洲「原始」、「部落」的刻板印象，但同時又發現，正是這種刻板印象反而成為設計師取材和行銷時的重要靈感來源。設計師既在突破框架，又不得不回應全球消費者對「非洲」的想像。至此，不禁想問：去殖民的話語與全球時尚產業中的「非洲元素」，究竟是文化自信的展示，還是一種迎合、甚至反覆強化他者想像的矛盾？



馮應謙