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KellyChu - 集結一眾經典角色齊消暑降溫 迪士尼Pixar夏日盛典6•12起動 | Executive日記

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KellyChu
5小時前
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生活 專欄
內容

Pixar一系列卡通例如《玩轉腦朋友》、《反斗奇兵》、《海底奇兵》、《怪獸公司》嘅故事勵志感人，同時亦係唔少大朋友嘅童年回憶。嚟緊香港迪士尼樂園將會舉辦「Pixar Summer Fest」，齊集一班深受歡迎嘅Pixar好友：巴斯光年、胡迪、翠絲、阿樂、阿愁、毛毛、勞蘇、Mo仔等，帶領大家投入一場夏日狂歡，焦點節目包括夜間嘅「Pixar好友星空匯演」及日間嘅「Pixar水花大街派對！」，勢讓各位粉絲玩到童心大爆發。

　　香港迪士尼樂園度假區將於本月12日至8月31日呈獻首個盛大登場Pixar Summer Fest，邀請賓客齊齊走進Pixar世界，由日玩到夜！全新「Pixar好友星空匯演」將成為夜間焦點節目，透過無人機表演與璀璨投影細說一個個動人嘅友情故事；「Pixar水花大街派對！」亦將於日間回歸，為炎炎夏日消暑降溫。連串精彩活動更包括嶄新Pixar角色會面體驗，以及一系列主題美食及商品等。

　　為隆重其事，Pixar好友更於本月12日至14日呈獻「奇妙處處通」會員尊享嘅「Magic Access Jam」特別活動，從首個Pixar主題音樂會「Pixar好友音樂慶典」，到難得一見、甚至從未露面嘅Pixar好友驚喜見身，為各位會員Close Friend帶嚟一場充滿玩味、絕對不能錯過嘅精彩歷險。其中「派對之星」造型抱抱龍更會首次亮相香港迪士尼樂園，絕對令人期待！

KellyChu
 

會員尊享嘅「Magic Access Jam」特別活動包括首個Pixar主題音樂會。
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