小董 - 小董中暑方 | 輕鬆養生

兩周前某日天朗氣清，小董出海垂釣，本想享受海上閒適時光，惟夏日驕陽熾熱，烈日當空、毫無遮蔭，連續數小時置身暴曬環境，長時間受暑氣薰蒸、海風夾雜濕氣侵體，但又不想放棄手中長竿，皆因我連續釣到了八條石斑！身體開始出現明顯不適：頭暈重滯、心胸鬱悶、口乾舌燥、周身乏力、食慾大減，確診為典型夏日中暑症狀。此乃明知山有虎，偏向虎山行！皆因我有解藥！



此次中暑是暑熱傷氣、暑濕困脾之症。長時間烈日暴曬，暑熱之邪大量耗傷人體津液與元氣，令人氣虛睏倦、精神萎靡；加上海上潮濕，濕熱夾雜鬱阻脾胃氣機，導致脾胃運化失司，故此出現身重乏力、胸悶納差、煩躁不寧等問題。



多數人中暑只會簡單飲冰水、吹風降溫，雖可暫時紓緩燥熱，卻容易寒濕傷脾，令體氣越來越虛，日後更容易反覆暑困、夏季虛疲。小董以溫和之中醫食療調理，以清暑解熱、生津補氣、健脾化濕為核心，溫和修復耗損體質。



即時飲用清暑生津健脾湯進行調理：



材料：生曬參鬚6克、麥冬20克、百合20克、淡竹葉6克、薏米15克、玉竹頭15克、無花果2枚、羅漢果1個、菊花15克。



做法：所有材料洗淨，加入4碗清水，慢火煎煮30分鐘即可溫服。



方中太子參專補暑熱耗散之元氣，改善乏力睏倦；麥冬、玉竹、羅漢果和菊花滋陰生津，修復暴曬後虧損津液、紓緩口乾心煩；淡竹葉輕清泄熱、清心除煩；薏米、百合健脾祛濕、安定心神。連續飲用兩日後，頭暈胸悶完全消退，體力、胃口逐漸恢復。此方既能清除體內鬱滯暑濕，又能補回虧損正氣，徹底調理體質，安然度過盛夏。



學貫中西的大愛中醫師博士

小董