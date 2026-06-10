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李飛帆 - 搜尋引擎進化為AI助理 網站價值重新定義 | 企業熱話

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李飛帆
5小時前
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生活 專欄
內容

過去，網站往往依賴搜尋引擎的排名來獲得曝光。企業投入大量資源，爭取關鍵字在搜尋結果中佔據前幾名的位置，只為了吸引潛在客戶那一次「點擊」。然而，隨着人工智能的強勢崛起，傳統的搜尋行為正被逐步改寫。如今，用戶更傾向於直接閱讀由AI整合後給出的答案，而不是逐一瀏覽搜尋結果。

這種轉變容易讓人產生錯覺，甚至以為「網站不再重要」。但事實剛則相反，在AI時代，網站的角色正在經歷一場「再定義」。它的重要性不但沒有下降，反而變得更為核心。

在AI主導的環境下，網站的重要性不僅沒有消減，還更顯關鍵。原因在於，AI並非憑空創造知識，其回答的準確性與權威性，歸根結底仍依賴於對高質量網頁內容的擷取與學習。因此，網站不再只是企業的「網上入口」，而是AI生成答案時可以依靠的「信任來源」。

企業的目標因此正逐步從爭取「排名」轉向爭取「被AI推薦」。這代表網站必須以更結構化的方式呈現資訊，讓演算法能更容易理解與讀取；同時也要持續產出具專業深度、難以被輕易複製或替代的內容。

總括而言，在AI時代，網站上的資訊依然至關重要，亦是企業最穩固的知識資產。唯有建立具權威性與可信度的內容，方能在演算法的篩選下脫穎而出，成為AI信賴的知識來源。


黃家偉工程師
行政總裁
香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）

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