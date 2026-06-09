林靜 - 看過當擁有 | 紅棉樹下

金價如坐火箭，升勢凌厲得教人卻步，尋常金飾在櫥窗裏靜靜躺着，彷彿也添了幾分高不可攀的傲氣。既然暫且不出手入貨，不如換個心情，就當自己走訪一座精緻的藏金閣，去尖沙咀廣東道的周大福旗艦店細心觀摩一番。



踏進店門的瞬間，我這個現代人竟生出了幾分「劉姥姥入大觀園」的驚歎。迎面那棵高逾2米的黃金銀杏樹，由近50位工匠耗費數以萬計小時，以約40公斤純金鑄成，3500多片金葉玲瓏懸垂，據說價值半億。燈光下流淌的光澤，溫柔得像凝固了的秋日陽光，每一片葉子都在無聲訴說堅韌與生生不息。買是買不起了，可光是站在樹下仰頭片刻，心裏便悄然升起一種藝術的震撼，不需要掛着價錢牌。



教我流連忘返的，是那恍如時光長廊的品牌典藏館。一比一復刻的黃金跑鞋，重現了劉翔雅典奪冠的飛揚瞬間；上世紀70年代的壽星公公、婆婆金像，憨態可掬，沉澱着舊日的人情味。



這裏展出的每一件珍品，都把寸寸光陰與匠心，細細密密地打進了金屬的紋理裏。它們凝住的，是比金價更恆久的價值。這一趟藏金閣之旅，我沒有帶走任何首飾，卻帶走了滿眼的璀璨與滿心的感動－－這樣精緻而溫暖的奢華，看過，便算擁有過了。



林靜