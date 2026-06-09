曾安業 - 香港可以有更多「黎家盈」 | 安業興邦

產業的誕生，往往始於政策；但產業的壯大，有時卻始於偶像。



最典型的例子，當年碧咸將英國足球由藍領階級標籤變成全球時尚流行符號，姚明進軍NBA帶動了整個中國籃球產業鏈爆炸式成長。還有喬布斯，其天縱才華激發了無數美國年輕人投身矽谷，夢想以創新改變世界。今日的「黎家盈熱潮」，會否亦成為香港科技產業邁進的助燃劑？



5月24日晚，神舟二十三號載人飛船順利升空，中國載人航天事業再啟新里程。其中尤令香港人感到振奮和自豪的是，首位「港產太空人」黎家盈隨航天乘組遠征星河，這歷史性一刻，不僅是香港航天史的里程碑，更標誌着香港融入國家發展大局的新起點——原來香港人不僅能在中環的金融風雲運籌帷幄，也能在浩瀚宇宙中操作國家最尖端的科研儀器。這徹底打破了許多人的想像天花板。



如果黎家盈的航天夢，是少時被中國首位太空人楊利偉所啟發，那麼，24日晚仰望黎家盈升空的年輕人中，又會有多少在心底處埋下星河逐夢的種子？我們當然不是期望人人將來都成為載荷專家，但至少能夠轉化為推動STEM（科學、科技、工程和數學）教育的契機。這是香港培養新時代創科文化的難得機遇，我們至少可以在兩個層面下工夫。



航天熱潮推動產業起飛



首先，是讓這股熱潮轉化成持久的教育力量。學界除了可以組織航天研學團、太空科學實驗設計大賽等，更值得認真研究設立「天宮獎學金」，每年資助在STEM表現優秀的學生，升讀本地或內地大學的航天科技相關課程。相比於單純的宣傳與打氣，獎學金制度更能將理想化為具體路徑，培養人才更見果效。



第二，學生有了本領，也要有一展身手的平台，所以當局不妨研究設立「航天經濟辦公室」，重點出擊，吸引內地和外國的航天供應鏈企業、微衛星製造商及太空材料研發公司等落戶香港。航天科技從來不只是火箭和太空站，它是科技皇冠上的明珠，其所帶動的材料學、半導體及生物技術突破，未來均可轉化為推動香港高價值供應鏈與新質生產力發展的引擎。



當航天科技不再只是電視新聞中的宏大敘事，而是實實在在的起飛產業，便更能吸引有志向有潛質的年輕人投身，形成良性循環。



其實，黎家盈不只是星空中的偶像，她為夢想奮鬥的故事，更是刻苦實幹、追求卓越、敢於攀登的「獅子山精神」的縮影。只要政策得宜、團結齊心，香港未來必定可以培養出更多的「黎家盈」。



當越來越多年輕人把目光投向星辰大海，香港的人才結構與產業格局，或許便會迎來另一場真正深遠的蛻變。



曾安業