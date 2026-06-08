李丞責 - 家中擺佛像 能改善運勢？ | 李丞責博士玄學信箱
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問：李博士您好，最近我因僱主結業而失業，和丈夫之間也發生很多不愉快的事情，覺得自己運氣到了谷底。想請問如果我在家中擺放佛像，能否改善運勢？
在家供奉佛像，首先要明白，擺放佛像與真正信佛、學佛，是有分別的。就如我常提醒大家，每年攝太歲，不應只把它當成一個儀式，更應了解太歲的來歷與提醒；供佛亦然，若只把佛像視為改善運勢的工具，便容易流於形式。
佛學常說人生無常。好的事不會永遠好，壞的事也不會永遠壞；工作、感情、財富，以至我們以為擁有的一切，其實都在變化之中。聽起來或許有點沉重，但佛學並非叫人悲觀，而是提醒我們看清世事本質：人生很多痛苦，往往來自對「擁有」的執着。當我們以為某些人、某些事、某種身份必須永遠屬於自己，一旦變化出現，心便特別難受。
佛學所說的「放下」，並不是放棄生活，也不是自暴自棄。你仍然可以努力找工作、修補關係、照顧家庭，做一切應做之事；只是做的時候，少一點怨恨，少一點恐懼，少一點對結果的執着。真正的放下，是盡力而不被結果綑綁，是在困境中仍保留一份清明。
人的意念也會影響自身氣場。若長期沉在怨氣、恐懼與負面想法之中，判斷自然容易混亂，也較難吸引正面的因緣。相反，若能透過禮佛、誦經或靜心，提醒自己學會安住、懺悔、感恩與放下，心念慢慢轉正，運勢亦會隨人的狀態而改善。
所以，家中供佛可以是一個好的提醒，但不應以交換心態求佛祖賜予工作、婚姻或好運。供佛時，最重要是恭敬、清淨，並祈求自己能明白佛法，在無常中不失希望，在低谷中學懂放下。當心安定了，路也會慢慢重新看得清楚。
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李丞責
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