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林靜 - 亞豬媽精神 | 紅棉樹下

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林靜
4小時前
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生活 專欄
內容

　　亞豬媽的料理，不僅是滋味，更是一套活出的人生哲學。

　　她執着於尋覓最好的食材，甘願穿梭於內地農場，只為揀選當季甚至即日最時令的產物，當晚便入饌。

　　她堅持親手下廚，耗去半日只為成就一道菜。這不僅是體力的付出，更是心思的錘煉：如何做到「調和鼎鼐」？從精準火候控制，細膩的功力，在平凡的搭配中，迸發出嶄新的鮮美。一如這一晚的「大沙白釀手剁蝦膠」、「勝瓜雞湯煮蟶子」、「海味汁碌鵝」、「黃皮炆豬手」、「雲南火腿一夜情海鱔」、「即日鮮豬剁肉餅蒸膏蟹」、「椒麻雞」、「雜菌老雞湯」、「煎糉」；連炒米粉也精選過最佳的再浸雞湯，炒十二道認證、無菌、含硒量高的大雞蛋，每道菜都令人舉筷驚奇，拍案叫絕，美味得教人五體投地。

　　從疫情期間閉門焗雞，香氣引得鄰居求售；到後來追求鮮食以強身抗疫，亞豬媽發現自己能以美味帶給人們快樂，強身健體。於是開了小店，與其說她在做生意，不如說她正在傳揚一種關於美食的生活哲學。

　　位於錦上路港鐵車站3分鐘步程之遙的亞豬媽私房菜，有朋友說，為了吃她的窰燒雞，就值得坐車來。為何她叫「亞豬媽」？因為她囡囡叫豬女。

林靜

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