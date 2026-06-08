KellyChu - 民青局聯平和基金全港推廣教育 世界盃好波「只睇不賭」 | Executive日記

四年一度嘅世界盃開鑼在即，為向市民宣揚「睇波唔賭波」訊息，民政及青年事務局及平和基金合辦全港抗賭波推廣及公眾教育計劃，昨於將軍澳新都城中心三期舉行「抗賭足球同樂日」，打響頭炮。民青局局長麥美娟出席活動時指，足球本身係一項有益身心嘅體育活動，呼籲市民觀賞世界盃賽事時，謹記要做個理性和負責任球迷，遠離賭博，為自己及家人建立無賭健康生活。



麥美娟表示，政府一貫政策係不鼓勵賭博，針對賭博帶嚟嘅問題，政府以多管齊下方式，包括執法打擊非法賭博活動、公眾教育宣傳沉迷賭博禍害、為有需要人士提供輔導和支援服務等。佢特別提醒市民，參與非法賭博（例如向非法博彩網站投注）亦屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款五萬元及監禁九個月，而除咗賭波之外，市面上部分帶有「以小博大」元素嘅博彩遊戲亦可能令人沉迷，尤其青少年更要提高警覺。



「抗賭足球同樂日」活動透過專題展覽，再結合融入AI、AR等創新元素嘅互動遊戲，以有趣方式協助市民認清沉迷賭博嘅負面影響及參與非法賭博嘅法律後果，從而學會拒絕任何形式博彩誘惑，重拾純粹享受體育競技嘅樂趣。大會亦呼籲公眾謹記活動宣傳口號－－「睇波唔賭波，一世冇坎坷」！



平和基金將舉辦一連串活動及宣傳項目，包括透過流動宣傳車「抗賭平和號」巡迴多個地區及走訪不同學校，讓市民了解沉迷賭博嘅禍害。4間獲平和基金資助嘅戒賭輔導中心亦將加強服務，例如延長服務時間接聽戒賭熱線，讓有需要人士得到及時和適切嘅協助。



KellyChu