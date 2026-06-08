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李純恩 - 久別重逢 | 好好過日子

好好過日子
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李純恩
4小時前
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生活 專欄
內容

　　乘高鐵從香港到桂林本來只要三個小時，不料車開到一半就停了，一停停了很久，列車廣播，說因為前方天氣影響了鐵路設備。廣播完又停一會，車動了，走了一會，又停了，又廣播，還是那個理由。如此開開停停，到桂林誤點兩個小時，幸好進入廣西地界之後窗外風景秀麗，倒也不覺得悶。

　　出了高鐵站，來接的車已在站外等候，半小時後到了香格里拉酒店。這家酒店十六年前開業的時候就去住，後來又陸陸續續住過好幾次，很是熟悉。辦好入住手續，進了客房便見到床頭大幅桂林山水畫，跟窗外的灕江山色互相呼應，以景色論真是無敵。

　　酒店有大花園，花園裏養着孔雀，餵雞蛋黃給牠們吃，吃得高興就開起屏來，搖擺多姿，看得餵牠們的人也跟着高興起來。餵完孔雀順一條花園小徑走出酒店後門，便到了灕江邊上，江水不深，水波粼粼，有人站在江心釣魚，時有收穫。隔江相望的是桂林市內最高的疊彩山，旁邊還有伏波山，若想去獨秀峰、象鼻山或駱駝峰也都不遠。都是市區名山，車程只在半小時之內，這也是遊桂林的方便之處。

　　此時已近黃昏，夕陽西下，照得江面金光閃閃，金光中有層疊的山影。徘徊了一陣，天色轉暗，回酒店吃晚飯，約好的朋友已在香宮等候，大廚Alfred特地擬了菜單，冷熱葷素十多道，既有當地特色，又不失創意之作，一頓大餐吃了三小時方散，十分盡興。

李純恩

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2026-06-05 02:00 HKT
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