Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉澍堃 - 「軟庫」名人飯堂 食頂級經典懷舊粵菜 | 葉Sir食經

葉Sir食經
葉Sir食經
葉澍堃
6小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　最近跟謙謙、馬教授和酒神Chris等在「軟庫」名人飯堂食了頓超正粵菜，「軟庫」位於上環孖沙街，是富豪Lawrence余錦基的私人飯堂，並不對外開放，所以被某雜誌形容為世上6間最難訂位的餐廳之一，不識人的話很難訂到，大廚德師傅（周渭德）師承江太史家廚李才，跟名廚李霖等是同門師兄弟，廚藝非凡，做的是正宗懷舊粵菜，招牌菜甚多，好像太史五蛇羹、古法佛跳牆、琵琶燕窩盞、玻璃蝦球、黑毛豬叉燒、炒肚尖和羊肉絲蒸方脷等，我最愛的不是貴價大菜，而是水蟹粥、陳皮蒸牛肉餅和陳皮紅豆沙。

　　復活節晚餐食的全部是名貴菜式，席上賓客星光熠熠，有大生意人、大地產商、金手指經紀、資深前議員、貿發局主席、學者和才女等，大家吹水飲酒，口沫橫飛，熱鬧非常。晚宴打頭陣的不是平時的黑毛豬叉燒，而是價錢貴得多的白灼響螺片，德師傅刀功一流，螺片厚薄適中，鮮甜無比，飲杯Ramonet布根地白酒，人生樂事。

　　主人家非常好客，不但精心設計名貴菜單，也為我們帶來頂級靚酒，包括1982年的Petrus珀翠、2004年的La Tache邋遢豬和1990年的Latour拉圖紅酒，全部是謙謙的至愛。食完螺片，跟着食官燕釀竹笙，清新爽滑，健康有益，最合我意。七彩炒肚尖是招牌菜，豬肚用蟹水醃過，爽滑非常，切粒跟西芹、馬蹄、芫荽、紅椒及鹹酸菜粒炒得香口惹味，七彩繽紛，飲杯邋遢豬紅酒，幸福便是如此簡單。繼續食蠔皇五頭日本網鮑片，大大隻的網鮑片切得薄薄，大廚精湛刀工盡顯，汁香味濃的鮑片跟珀翠紅酒是天仙配搭，當然要多飲兩杯！

　　湯是陳皮燉鴨湯，30年陳皮跟鴨肉同樣香氣迷人，一飲傾心，比紅燒翅美味得多，腦海中忽然勾起當年唸中學時在西環食鴨腿湯飯的情景。魚是清蒸海蘇眉，魚肉鮮甜香滑，魚頭是精華，當然要打包回家孝敬太座。是夜我最期望的一道菜是陳皮蒸牛肉餅，多年前曾經跟德師傅學做這菜，關鍵是手剁牛肉時要不停加水，有水牛肉才夠滑，加上冬菇、馬蹄、芫荽和陳皮絲等同蒸，香滑迷人，是城中最合我口味的牛肉餅。其他菜式有脆皮炸子雞和百寶冬瓜帽，單尾是飄香荷葉飯，甜品是陳皮紅豆沙，甜度適中，香氣迷人，是每次在「軟庫」必食的甜品，十多年前在「軟庫」到處都可以找到一包包的50年陳皮，但現在找到的只有回憶！

　　這是頓精彩非常的豐盛晚宴，主人家不惜腰間錢，為我們準備最好的菜式和美酒，人人食得心滿意足，德師傅廚藝精湛，刀鋒雖冷，但大款食客熱情未冷，難怪「軟庫」始終是城中最受追捧和最難訂位的名人飯堂！

葉澍堃

七彩炒肚尖
七彩炒肚尖
晚餐飲的美酒
晚餐飲的美酒
白灼響螺片
白灼響螺片
蠔皇五頭網鮑片
蠔皇五頭網鮑片
清蒸海蘇眉
清蒸海蘇眉
脆皮炸子雞
脆皮炸子雞
古法佛跳牆是「軟庫」招牌菜
古法佛跳牆是「軟庫」招牌菜
陳皮燉鴨湯
陳皮燉鴨湯
平時在「軟庫」經常食的黑毛豬叉燒
平時在「軟庫」經常食的黑毛豬叉燒
陳皮蒸牛肉餅
陳皮蒸牛肉餅
最Hit
00:34
黑幫勝和前「坐館」疑欠下過百萬街數 上水街頭被掌摑
突發
16小時前
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
生活百科
13小時前
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
影視圈
14小時前
宏緻苑住戶疑擅拆主力牆 房屋局ICU巡查後無發現影響樓宇整體結構安全
宏緻苑住戶疑擅拆主力牆 房屋局ICU巡查後無發現影響樓宇整體結構安全
社會
9小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
2026-06-05 07:45 HKT
九巴校服女遇非禮 遭後座背心大叔狼手掂胸 65歲男港珠澳口岸被捕｜有片
01:01
九巴校服女遇非禮 遭後座背心大叔狼手掂胸 65歲男港珠澳口岸被捕｜有片
突發
10小時前
尖沙咀34歲女途人疑遭的士撞飛30米 送院搶救不治 69歲男司機被捕
突發
4小時前
應屆港姐冠軍陳詠詩超細碼比堅尼勁吸睛 極豐滿上圍胸型一覽無遺 褲仔好迷你成焦點
應屆港姐冠軍陳詠詩超細碼比堅尼勁吸睛 極豐滿上圍胸型一覽無遺 褲仔好迷你成焦點
影視圈
13小時前
車Cam｜元朗私家車遇天雨水氹失控 貨車遭攔腰撞翻 司機一度被困
00:18
車Cam｜元朗私家車遇天雨水氹失控 貨車遭攔腰撞翻 司機一度被困
突發
11小時前
Threads爆紅降溫縮骨遮！開遮溫度降14℃/出汗量激減2成 5優點獲網民激讚：每個香港人都要入手！
日牌降溫縮骨遮Threads爆紅！開遮溫度降14℃/出汗量激減2成 網民激讚：每個香港人都要入手！
生活百科
16小時前
更多文章
跟智仁法師在天壇大佛下留影
葉澍堃 - 寶蓮寺浴佛祈福 食美味齋菜 | 葉Sir食經
　　上周跟太座和家人到大嶼山寶蓮寺拜佛食齋，吸吸清新空氣，洗滌心靈，寶蓮禪寺是香港第一名剎，歷史悠久，依山而建，寺內的萬佛寶殿金碧輝煌，內有萬多尊佛像，雕刻精美。寶蓮寺最出名的當然是天壇大佛，這是全世界最高的戶外青銅座佛，還記得大佛開光時，我有幸參加開光大典，那天早上烏雲密布，大雨滂沱，但當典禮開始時，雨突然停了，烏雲中金光乍現，照射在大佛身上，佛光普照的震撼場面至今難忘！ 　　退休後每年都
2026-05-23 02:00 HKT
葉Sir食經